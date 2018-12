A Bergerac, les gilets jaunes rendent hommage aux victimes de Strasbourg, mais iront manifester samedi

Les gilets jaunes de Bergerac ont rendu hommage aux victimes du terrorisme et à leur "collègue" mort à Avignon sur un rond point, renversé par un chauffeur de poids lourd polonais. Mais malgré les appels du gouvernement à ne pas manifester samedi, ils prévoient de se mobiliser ce week-end

Le porte parole du gouvernement Benjamin Griveaux appelle les gilets jaunes à ne pas manifester ce samedi en France pour l'acte V de la mobilisation.

Et cela pour soulager les forces de l'ordre mobilisés sur la menace terroriste. Il est suivi par de nombreux partis politiques qui appellent les gilets jaunes à temporiser à l'exception de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Pendant ce temps, en Dordogne, l'occupation de plusieurs ronds points continue. A Bergerac, au rond point du Crédit Agricole (La Cavaille), les gilets jaunes n'entendent pas cesser leurs actions, même ce week-end.

Hommage aux morts

Mais ils tiennent à rendre hommage aux victimes eux aussi. Une affiche a été déposée sur la route : "les gilets jaunes en deuil pour un des nôtres ainsi que pour Strasbourg". Un drapeau noir a été ajouté. Un hommage au gilet jaune tué sur un rond point à Avignon par un chauffeur poids lourd polonais et aux victimes du terrorisme qui allait de soit explique William, gilet jaune depuis deux semaines :

"On est solidaires, les gilets jaunes, nous avons perdu un collègue, on pense à sa famille, mais aussi aux victimes de Strasbourg" dit-il

Ce retraité croit beaucoup en ce mouvement des gilets jaunes, pas question de ne pas descendre dans la rue ce week-end.

"Moi j'en pense que nous on est pacifiques, donc on continuera de manifester pacifiquement, sans bagarre, sans rien, et cela continuera".

Les gilets jaunes installés à la Cavaille à Bergerac © Radio France - Antoine Balandra

Même réaction du côté de Gisèle, une retraitée gilet jaune depuis le début :

"Cela n'a aucun rapport, par rapport aux gilets jaunes, parce que j'estime que les gilets jaunes n'ont pas fait d'attentat, on a manifesté pendant deux semaines , il n'y a jamais de casse ni rien, quand ça se passe bien je ne vois pas pourquoi on nous empêcherait de manifester" dit-elle

"On ne nous écoute pas, ce qu'ils nous donnent, c'est une goutte d'eau dans un vase, j'estime qu'on mérite davantage, qu'il respecte nos aïeux, c'est important, on ne peut pas faire plaisir à nos petits enfants, on a des fins de mois très dures, 100 euros sur le SMIC, c'est rien" continue Gisèle

D'ailleurs les gilets jaunes promettent une nouvelle manifestation au centre ville de Bergerac ce samedi.