A Besançon, les enseignes de prêt-à-porter face aux nouvelles habitudes d'achats des clients

La fermeture de Camaïeu en octobre 2022. San Marina ce lundi 20 février. De nombreuses enseignes ont baissé le rideau. D'autres sont menacées comme Go Sport mais aussi les Galeries Lafayette dans le centre-ville de Besançon . "On avait retrouvé les clients après le covid, on avait bon espoir. Mais on n'avait pas anticipé ces fermetures. Cet effet domino, j'espère qu'il ne sera pas dans la durée", explique Serge Couesmes, le président de l'Union des commerçants de Besançon.

"Le commerce indépendant tient bon"

Devant les galeries à Chateaufarine, Laurine est venue faire son shopping avec sa grand-mère. "On ne vient pas souvent mais lorsque l'on vient on se rend compte qu'il y a de moins en moins de monde. Moi je préfère venir ici car tout est concentré, plutôt que de marcher de rue en rue pour trouver le magasin que l'on veut", explique-t-elle.

Les fermetures d'enseignes de moyenne gamme ont également touché les galeries. "Peut-être un peu plus que les centre-ville de Besançon car elles dépendent beaucoup de ces marques", complète Serge Couesmes, qui évoque aussi les achats sur internet, comme possible cause de ces fermetures. "Moi sincèrement, j'achète sur internet. Quand vous voyez sur des sites que c'est moins cher qu'en magasin, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tenir", explique Inna, une Bisontine.

"On a ce phénomène-là Internet et on a aussi la seconde main qui est en plein essor", renchérit Serge Couesmes. "Mais le commerce indépendant dans le centre-ville qui représente plus de la moitié des commerçants à Besançon tient mieux", conclut le président de l'Union des commerçants de Besançon . "Les logiques entre les grandes enseignes et les indépendants ne sont pas les mêmes, logique de rentabilité notamment", analyse Nicolas Bodin vice-président de l'agglo de Besançon en charge du commerce.

Selon l'agglo de Besançon, le taux de vacance dans le centre-ville est de 5 voire 6%.