A Besançon, les livreurs Deliveroo affirment gagner moins depuis le reconfinement

Rencontrés dans les rues de La Boucle, à Besançon, les livreurs à vélo Deliveroo affirment que leurs salaires ont baissés depuis le début du reconfinement. Il y a, selon eux, plus de commandes, mais aussi davantage de livreurs. De plus, la plateforme Deliveroo aurait baissé leurs rémunérations.

Depuis le reconfinement, dans le centre-ville de Besançon, on ne voit qu'eux : les livreurs à vélo. Avec la fermeture des restaurants, le nombre de commandes de repas augmente, comme lors du premier confinement. Mais les livreurs Deliveroo sont formels, ils gagnent moins bien leur vie cette fois-ci. En cause : la concurrence engendrée par un nombre accru d'inscriptions sur la plateforme et une baisse de leurs rémunérations.

Clément, 22 ans, est livreur Deliveroo depuis 1 an. Il dénonce des conditions de travail dégradées depuis le début du reconfinement. Copier

"Il y a un peu plus de commandes que d'habitude, mais il y a aussi beaucoup plus de livreurs. Du coup on travaille moins et on attend beaucoup entre chaque course", affirme Philippe, livreur depuis 1 an. Même constat pour Cédric : "il y a de la concurrence entre les livreurs et on ne voit pas les nouveaux d'un bon oeil".

J'ai la boule au ventre mais pas le choix, je ne peux pas rentrer bredouille

Mais ce n'est pas le seul problème : "Deliveroo a baissé nos rémunérations, par exemple, maintenant je gagne deux euros quatre-vingt-dix pour une course qui était payée cinq euros avant", témoigne Clément, 22 ans.

"J'ai la boule au ventre à l'idée d'accepter des courses fatigantes, avec du dénivelé, sous la pluie parfois, en sachant que je vais être mal payé. Mais pas le choix, je ne peux pas rentrer bredouille", se désole le jeune homme. En travaillant sept jours sur sept, il dit ne pas gagner plus qu'un SMIC.