On a besoin de renfort dans les EHPAD du Gard et de la Lozère cet été

"On est dans l'humain" à la résidence Indigo de la Croix Rouge de Nîmes.

Les professionnels qui s'occupent de nos aînés ont besoin de renfort cet été !! Les EHPAD mais aussi les services de soins à domicile recrutent tout l'été en Occitanie. Et les besoins sont importants. Ce secteur essentiel (on se souvient de l'engagement sans faille des personnels durant le confinement ) manque cruellement d'infirmiers, d'aides-soignants, d'assistants de vie. Une cinquantaine d'offres d'emplois sont à pourvoir dans le Gard et la Lozère. Des offres sur le site pole-empoi.fr.

Un secteur sous tension encore plus que de coutume

L'été est continûment une période de tension pour les personnels des EHPAD. Cette année, "cette tension est encore plus vive" dit le directeur territorial Pole emploi (30-48) à cause de la crise Covid. Des professionnels qui ont été beaucoup sollicités et qui doivent pouvoir "se reposer" explique Philippe Blachère.

Un exemple particulièrement criant la résidence Indigo à Nîmes

La Croix Rouge a deux EHPAD à Nîmes, la résidence Indigo et Saint-Joseph. Une centaine de personne (médecins, infirmier(e), aide-soignant (e) ou psychologue). Plus de 130 aînés y sont accueillis, sans parler de l'accueil de jour. Tous ont beaucoup donné. L'urgence trouver des remplaçants.

Le don de soi quotidiennement au profit des autres

Ils font partie des invisibles, celles et ceux dédiées pendant Covid, à nos ainés. Une attention habituelle mais qui a crû avec la crise sanitaire. Le grand public ou les familles ont pu mesurer que ces métiers ne sont pas parmi les mieux rémunérés et pourtant, ils sont toujours là. "On ne vient pas à la croix rouge pour le salaire" explique Muriel Perdes, infirmière coordinatrice à Saint-Joseph.

La résidence Indigo, un des deux EHPAD de la Croix Rouge à Nîmes. © Radio France - Ludovic Labastrou