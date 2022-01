Ce serait un gigantesque plan social. La plus grande coopérative de France, Scopelec, dont le siège est à Sorèze (Tarn) et qui emploie 3.600 personnes en France est en danger. Orange son client principal n'a pas renouvelé un partie de leur partenariat. L'affaire prend des proportions nationales.

"On a besoin que tous les acteurs échangent et s'engagent", plaide un membre de la direction de Scopelec

Scopelec est sous-traitant d’Orange, spécialisé dans le déploiement de la fibre. L'entreprise a été créée à Revel (Haute-Garonne) avant de déménager son siège juste à côté à Sorèze (Tarn). Près de 700 personnes travaillent en Midi-Pyrénées pour la Scop. En décembre dernier, Orange annonce choisir un autre prestataire pour certains contrats. Cela met les salariés sur la sellette, les chiffres oscillant entre 1.500 et la totalité, 3.600 salariés menacés. La plupart des emplois occitans se trouvent à Saint-Orens, près de Toulouse.

Ce jeudi matin, Nicolas Dieudonné, membre de la direction de Scopelec, responsable technique Infrastructures et membre du Conseil de Surveillance est l'invité de France Bleu et France 3 Occitanie.

Combien de personnes pourraient se retrouver au chômage ?

Nicolas Dieudonné : "Ce sont tous les 3.600 salariés qui sont menacés sur les 95 sites, l'ensemble du groupe avec une perte de 40% du chiffre d'affaires avec la perte de certains contrats avec Orange. Et donc, voilà, c'est bien l'ensemble du groupe, avec ses 95 implantations territoriales nationales, qui est menacé.

Le ministère de l'Economie, dans le Journal du dimanche, assure que d'ores et déjà, 800 contrats de travail ont été repris par vos remplaçants. Est-ce vrai ?

Alors à ce jour, on n'a aucun engagement. Aucun salarié ne dispose de solutions concrètes, il n'y a pas de loi qui encadre le transfert massif de salariés dans d'autres structures. C'est bien le groupe total qui est menacé par cette perte de chiffre d'affaires. Nous voulons que tous les acteurs publics et privés se mettent autour de la table. Aujourd'hui, on n'a pas été assez entendus, il est nécessaire d'avancer dans ce dossier.

L'Etat est le premier actionnaire d'Orange. Est ce qu'il faut qu'il soit plus ferme?

Tous les acteurs doivent intervenir l'Etat, les collectivités, les acteurs privés, tout le monde doit se réunir, ce qui n'a pas été fait encore aujourd'hui. Et oui, des engagements fermes doivent être pris. Les salariés se battent, ils sont mobilisés pour trouver des solutions. Mais on demande que tout le monde se réunisse et que des actions soient prises rapidement.

Il y a la SAM et la Bosch en Aveyron, avez-vous le sentiment que l'Etat français abandonne ses industries, son savoir-faire vous concernant ?

Non, on demande des échanges. Il faut rapidement que des solutions soient trouvées, on en a, il faut pouvoir les échanger autour de la table. Il n'y a jamais eu d'échanges en réalité.

Vous êtes une SCOP. Ça veut dire que tous les salariés ont des parts dans l'entreprise. Comment on redevient un salarié "lambda"?

L'entreprise en effet est une société coopérative et participative. 75% du capital appartient aux salariés. Et aujourd'hui, les salariés veulent défendre leur modèle social, le modèle d'entreprise participative collective, ils veulent pérenniser leur activité dans leur entreprise. Il faut sauver l'ensemble de l'activité et c'est bien les 3.600 emplois qui sont concernés.

Vous dépendez à 80% d'Orange. Avez-vous trop tardé à vous diversifier et à aller chercher d'autres clients?

Il y a une politique de diversification qui est engagée depuis plusieurs années pour aller vers de nouvelles activités, mais cela prend du temps. On est dans un secteur ultra concurrentiel dans les télécommunications. La décision brutale qui a été prise récemment nous ampute de 40% de notre chiffre d'affaires. Aucune entreprise ne résiste à cela.

Vers quelles activités pourriez-vous vous diversifier ?

On travaille pour différents opérateurs et différentes collectivités, donc on peut se diversifier dans de nombreuses activités. On est dans un domaine porteur : la fibre optique, le déploiement du haut débit.

Prévoyez-vous de manifester devant Bercy comme l'ont fait ceux de la SAM récemment ?

C'est important qu'on ait des garanties. Les salariés sont très combatifs mais leur objectif, c'est d'être au travail, d'avancer, de trouver des solutions.

Il vous reste un dernier contrat possible à décrocher avec Orange, ça en est où ?

Il y a des échanges en cours. Tout est encore possible. Aucune décision n'est irrévocable. On peut encore trouver des solutions et c'est ce qu'on demande avec des engagements forts qui doivent être pris rapidement".