A Biarritz, en invalidité, il est expulsé et son appartement va être vendu pour des locations saisonnières

Fabrice Dupont habite Biarritz, il est en invalidité suite à un AVC. Depuis une dizaine d'années, il n'a jamais eu aucun incident de paiement, ni avec ses voisins de la résidence Chester, avenue de la reine Nathalie à Biarritz. Pourtant, son propriétaire lui a donné congé, il devra partir au 31 mars. Le logement sera vendu : "Je pense que ça va finir en Airbnb ou en résidence secondaire", dénonce-t-il un peu dépité. Et il n'a pas de solution de repli, 400 euros par mois pour 20m², "je n'ai aucune solution parce que dans le privé c'est compliqué, y'a rien à louer et le logement social est un peu bloqué aussi."

Pour la plate-forme "Se loger au pays - Herrian Bizi", qui a organisé une conférence de presse devant le bâtiment incriminé, la situation n'est plus tenable. Elle explique que, pour reloger une personne comme Fabrice Dupont, loin des centres-villes prisés, il faudra consommer des terres agricoles, construire des routes, créer des bouchons, pour de nouveaux logements qui ne sont jamais sociaux à 100%.

Fabrice Dupont dit qu'il ne retrouvera pas de logement à Biarritz © Radio France - Bixente Vrignon

Une journée européenne de mobilisation

Le mouvement organise une manifestation le 1er avril et cette action était le point de départ de sa campagne de mobilisation. Une journée européenne du logement aura lieu ce jour-là qui est aussi le premier de la fin de la trêve hivernale, où les expulsions peuvent reprendre. La plate-forme compte dans ses rangs la fondation abbé Pierre, le PS, EH Bai, LAB, et d'autres associations ou partis. Elle demande "des évolutions législatives, administratives et fiscales, venant assurer le droit au logement pour toutes et tous, et des outils pour maitriser les prix et pour limiter les résidences secondaires".