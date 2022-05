À Bierné-les-Villages, l'épicier veut en finir avec les pièces de un et deux centimes

Depuis plusieurs semaines, le gérant de l'épicerie Vivéco à Bierné-les-Villages n'accepte plus les pièces de un et deux centimes. Pour faire la chasse à la petite monnaie, il a du arrondir tous ses prix, souvent à la baisse. Une mesure qui ravit les clients.

Qui n'a jamais fouillé pendant de longues minutes dans son porte monnaie à la recherche de petites pièces rouges ? Souvent inutilisées, parfois encombrantes, les pièces de un et de deux centimes finissent régulièrement au fond des sacs à mains sans jamais revoir le jour. C'est justement pour faciliter la vie à ses clients que le gérant de l'épicerie Vivéco, à Bierné-les-Villages, ne les accepte plus. Hugo Mocques en avait marre de voir ses clients galérer à la recherche de la petite monnaie. "Les gens perdaient du temps à chercher leur pièces, je voyais bien que c'était compliqué. Maintenant, je gagne du temps", explique-t-il.

Dorénavant, plus de prix avec des 99 centimes partout. L'épicier affiche des prix ronds ou qui peuvent être comblés par des pièces de cinq centimes. 7,90 euros la bouteille de vin local, 9 euros le kilo de cannelloni bolognaise. Il a fait la chasse aux centimes parasites. Du côté des clients, l'opération a du succès. Certains trouvent ça "plus pratique" comme Aurélie, avec des prix "plus clairs, sans avoir besoin de calculer combien on va devoir donner", indique Maud.

Des pièces qui coûtent trop cher

Alors pour s'en séparer, il a dû arrondir tout ses prix en négociant avec ses différents fournisseurs. Résultat, la majorité des produits sont moins chers. "J'ai baissé les prix des trois-quarts de mes produits. Par exemple, un paquet de pâte de 500 grammes valait 1,23 euros. Maintenant les 600 grammes valent 1,30 euros donc ça revient moins cher si on remet ça au kilo." Avec ces changements, il a même pu augmenter ses bénéfices et diversifier son offre.

Hugo Mocques évoque une autre raison d'arrêter d'utiliser des pièces de un et deux centimes : leur coût de production. "Ca coûte cher à l'Europe de produire ces pièces. Il y a déjà sept ou huit pays qui ont arrêté de les utiliser", relate le commerçant. Entre le prix du métal et le processus de fabrication, il est vrai que produire une pièce de un centime revient plus cher que la valeur de la pièce en question. Pour le gérant, c'est aux petits commerçants de faire bouger les choses "À notre niveau, si on se met à faire ça, peut-être que la France va changer de directive et abandonner ces pièces là."