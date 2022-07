À Biscarosse, le Centre d'essais militaires des Landes souffle ses 60 bougies

À la création du Centre d'essais des Landes en juillet 1962, on comptait 3.600 employés. Ils vivaient à Sanguinet, Arcachon, ou encore La-Teste-de-Buch et surtout Biscarosse. À l'époque, la commune voit sa population doubler et dépasser les 7.000 habitants. Désormais, il a changé de nom et s'appelle "DGA Essais de missiles" et emploie 700 salariés depuis 1965. C'est ici que les missiles (8.000) sont testés sur cibles aériennes mais aussi sur rails. Toutes les catégories de missiles y sont mises au point.

"Une ville dans la ville"

Jean-Claude Blondin n'oubliera jamais l'émulation créée par l'implantation du site au milieu du XXè siècle. Il y travaillera jusqu'en 1997, soit 35 années remplies de souvenirs qu'il compile et agrémente d'anecdotes dans un livre autour du centre : "La commune de Biscarosse a vraiment vécu une aventure sans précédent à ce moment-là. Il y avait tout au sein du centre : une infirmerie, une salle de théâtre, une salle de cinéma, une piscine."

En 2006, le premier essai en vol du missile M51 de la force de dissuasion est réalisé au centre de Biscarosse. - DGA Essais de missiles

Il se souvient d'une multitude d'employés engagés pour la construction du site comme des forgerons, menuisiers, des peintres, etc. "C'était très intéressant pour toutes les villes qui étaient autour de Biscarosse comme Sanguinet, Parentis-en-Born, Ychoux, La Teste-de-Buch, Arcachon", raconte-t-il. Aujourd'hui, 80% des employés du site vivent encore dans ce secteur.