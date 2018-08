C'était presque inattendu, reconnait le maire de Bonneval-sur-Arc, Gabriel Blanc. La station de Haute-Maurienne, classée "Plus beau village de France", a obtenu l'autorisation de construire un nouveau hameau de 1200 lits à l'extérieur du village. L'arrêté du Préfet de Région a été publié le 8 juillet dernier. Pour les associations de protection de l'environnement, cette autorisation ne passe pas. Trois associations, la Frapna Région, la Frapna Savoie et Mountain Wilderness annoncent qu'elles vont déposer un recours contre cet arrêté.

"C'est une commune qui n'a jamais réussi à travailler avec ses voisines. Elle a préféré porter son projet toute seule contre le reste du monde. Il s'agit d'une commune qui vit toute seule dans son coin, qui a une remontée mécanique qui devient vieille et qu'il faut remplacer. Quel moyen pour financer ce remplacement ? Eh bien, on construit des lits. On vend le terrain et on a les moyens. C'est de très courte vue. Il n'y a pas du tout l'exigence de qualité et d'enjeu ambitieux qu'on peut souhaiter pour une commune comme Bonneval" Vincent Neirinck, Mountain Wilderness