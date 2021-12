A Bordeaux, des chèques cadeaux valables uniquement chez les petits commerçants

Toute cette semaine dans La Nouvelle Eco, France Bleu Gironde vous donne des idées de cadeaux made in Nouvelle-Aquitaine, grâce à des objets ou des concepts innovants, et qui font du bien au commerce local.

A la différence des chèques cadeaux que vous connaissez déjà et avec lesquels vous pouvez uniquement acheter sur les sites des géants du net, la société Beegift est un concept de chèque cadeau militant, utilisable exclusivement chez les petits commerçants . C’est LA différence fondamentale, pour le reste le principe est exactement le même: vous allez sur le site beegift.fr, vous vous inscrivez, vous créez votre chèque cadeau, vous le créditez du montant de votre choix, et vous pouvez même le personnaliser. Votre destinataire le reçoit par mail et peut aller ensuite le dépenser en une ou plusieurs fois chez les commerçants inscrits sur la plate-forme.

Un système militant de soutien à l'économie locale

Après avoir traversé avec beaucoup de mal pour certains la crise sanitaire, beaucoup de commerces de centre-ville espèrent voir revenir les clients de manière durable dans leurs boutiques. Le chèque cadeau Beegift est pour eux un moyen simple et rapide d'augmenter leur clientèle à l'approche des fêtes. Ils sont près de 14 000 à ce jour partout en France à avoir adhéré au réseau Beegift, et notamment chez nous à Bordeaux, Arcachon ou Lacanau. Des chèques qui sont dématérialisés, et qui peuvent être utilisés directement pour payer, sans passer par la carte bancaire, ce qui simplifie les transactions. Et qui permet en plus, aux commerçants qui n’ont pas les moyens de gérer pendant ces fêtes leur site internet, d’avoir un nouveau vivier des clients.

Ces chèques sont valables 1 an à compter de leur date d’émission. Une idée qui pourrait bien faire bouger les lignes quand on sait que les chèques cadeaux en France représentent chaque année un marché de 7 milliards d’euros.

