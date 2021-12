A Bordeaux, des radios vintage remises au goût du jour

Toute cette semaine dans La Nouvelle Eco, France Bleu Gironde vous donne des idées de cadeaux made in Nouvelle-Aquitaine, grâce à des objets ou des concepts innovants, et qui font du bien au commerce local.

C'est en chinant à Bordeaux sur le célèbre marché Saint-Michel en 2018 que Guillaume Alday déniche une pépite: un vieux poste radio des années 30. Un poste qui ne fonctionne plus, mais dont Guillaume entreprend, à ses heures perdues, la restauration. Il parvient même à l’équiper d’un système dernier cri avec une baffle de 50 WATT, un système bluetooth et une entrée auxiliaire. Face à l'enthousiasme de ses amis qui lui apportent eux aussi leurs vieux postes vintage, Guillaume décide alors de créer son entreprise de restauration de vielles radios, baptisée Les Doyens, et d’en faire son activité principale.

Le retour en force du vintage

Aider par le retour en force du vintage dans tous les magazines de décoration, et par la consommation de musique qui explose en 2020 sur les sites de streaming ( + 23,2% selon la dernière étude du Syndicat national de l'édition phonographique) Guillaume connaît rapidement un succès qui lui permet de vivre de son idée, et de proposer différentes formules: soit vous disposez d'un vieux poste, et il vous fait un devis pour vous le réparer, soit il chine lui-même des postes sur les brocantes et les revend ensuite sur son e-shop. Un concept éco-responsable puisque tout est recyclé, mais qui a un prix : à partir de 290 euros pour la réparation de base, des prix qui s’envole jusqu’à 700/ 800 euros pour les postes les plus rares et les plus anciens.

