À Bordeaux, le "non merci" des soignants aux annonces du Ségur de la santé

"Non merci" C'est derrière cette banderole qu'environ 150 soignants se sont mobilisés ce mardi après-midi, sur la place de la Bourse, à Bordeaux. Des infirmiers, ASH, aide-soignants, venus de l'hôpital de Libourne, du CHU Pellegrin, de l'hôpital Charles Perrens ou de l'hôpital de Cadillac, déçus de l'accord à 8 milliards d'euros signé ce lundi, en clôture du ségur de la Santé.

Le Premier ministre, Jean Castex, a eu beau insister sur ces accords "historiques", ce "rattrapage par rapport à des années de retard", et sur les 183 euros d'augmentation pour les personnels non médecins, le compte n'y est pas pour les syndicats CGT et Sud santé sociaux. Quelques heures après la cérémonie d'hommage aux personnels mobilisés pendant la crise du coronavirus, sur la place de la Concorde, à Paris, ils avaient bien l'intention de maintenir la pression et de montrer leur désaccord.

Les soignants ne se résignent pas après la signature de l'accord en clôture du Ségur de la santé, ce lundi 13 juillet © Radio France - Marie Rouarch

Mobilisation pour la fonction publique hospitalière

C'est donc la poitrine barrée d'une médaille en carton, reproduction de la médaille de la Monnaie de Paris créée pour remercier les soignants, qu'ils se sont rassemblés. "Des médailles en carton, après des annonces en carton", relève Thomas, aide-soignant à l'hôpital Pellegrin, à Bordeaux. "On a fait un beau paquet cadeau avec rien à l'intérieur" poursuit Jean-Christophe, cadre de santé à l'hôpital Charles Perrens, "13% d'augmentation de salaire pour des ASH qui étaient en-dessous du SMIC, c'est pas le Père Noël !"

Le Ségur, la cérémonie du 14-Juillet, on est dans la comm' - Sébastien, infirmier anesthésiste à Libourne

Avec ces revalorisations, "certaines professions s'en sortent mieux que d'autres, relève Sébastien, infirmier anesthésiste à l'hôpital de Libourne, mais il y a énormément de contreparties dans les 10 pages du protocole d'accord ! La remise en cause des 35 heures à l'hôpital, le développement du recours aux heures supplémentaires à l'hôpital, la remise en cause des formations paramédicales au profit de la validation des acquis de l'expérience, etc." Et tous attendent de pied ferme de voir se concrétiser les 15 000 créations d'emplois à l'hôpital public promises en marge de ce Ségur.