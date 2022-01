A Bordeaux les acteurs de la santé et du social ont fait entendre leur détresse

Plusieurs acteurs de la santé et du social ont fait entendre leur détresse à Bordeaux ce mardi matin. Ils dénoncent le manque de moyens et d'effectifs pour faire face à la durée de la crise sanitaire.

Plusieurs centaines de travailleurs de la santé et du social se sont réunis ce mardi 11 janvier matin, place de la République. Ils se sont tous réunis pour dénoncer leurs conditions de travail durant la pandémie, qu'ils soient urgentistes au CHU de Bordeaux, ou étudiants en formation d'éducateur spécialisé.

Qu'importe leur profession, ils partagent tous le même épuisement et le même mal-être face à leurs conditions de travail. Aude, médecin urgentiste depuis seulement 1 an au CHU de Bordeaux, se dit dégoûtée : "Au-delà, du fait que notre quotidien est stressant et épuisant, on vit des situations traumatisantes et dramatiques, comme des fins de vie qui se déroulent dans les couloirs des urgences, dans le passage et le brouhaha."

Un dégoût partagé par Sophie, réceptionniste aux urgences du CHU depuis 2 ans : "Tant que les statuts seront pourris les gens ne resterons pas." La jeune femme compte d'ailleurs, elle aussi, bientôt partir. "On faisait ce métier parce qu'il avait du sens, aujourd'hui, il n'en a plus" conclu-t-elle.

Quelques mètres plus loin, Marine et ses copines abordent une pancarte aux propos alarmants "pas encore diplômées déjà épuisée". Elles sont seulement en 3e année de formation d’éducateur spécialisé, mais elles partagent déjà la détresse de leurs aînés : "_Durant nos stages (_de plusieurs mois) on est souvent en sous-effectifs, en surcharge, beaucoup de nos potes sont en burn-out alors que, comme nous, ils ne sont pas encore diplômés !"

Auprès de cette génération qui souffre, Valentine, infirmière de nuit depuis 30 au CHU de Bordeaux soutien comme elle peut le désarroi des plus jeunes : "Ils n'ont plus la force parce qu’ils sont arrivés dans le chaos, moi je suis arrivée à une époque où c'était très différent…ça s’est dégradé au fil des ans."