A Bordeaux les darkstores sont le cauchemar des riverains

Les darkstores sont des locaux où sont stockés des produits alimentaires ou ménagers qui peuvent être commandés sur internet puis livrés en quelques minutes. Ces commerces sont nés pendant le confinement et depuis ils ne cessent de se répandre dans les métropoles… Où ils ne sont pas très appréciés. Les élus locaux ont bataillé pour obtenir le statut d'entrepôt pour ces locaux qui n'accueillent aucun client. Et ce lundi 5 septembre, le gouvernement a tranché en ce sens. En devenant des entrepôts, ces lieux pourront être contraints à fermer si le Plan local d'urbanisme (PLU) interdit ce type d'activité à leur adresse. Une bonne nouvelle pour les riverains car généralement les darkstore sont installés en hypercentre ville, près des des quartiers résidentiels.

"Il nous reste 5 heures dans la nuit pour dormir tranquillement"

Les habitants de la rue Prunier à Bordeaux, dans quartier des Chartrons, sont excédés. Dans cette petite rue du centre, vélos, scooteurs et voitures défilent en continu. Toute cette agitation est causée par la présence d'un darkstore, arrivé au début de l'été dans le quartier. Un nouveau voisin un peu trop bruyant au gout de Flore: "Ce qui est dérangeant c'est les appels des livreurs et les allers-retours des scooteurs non-stop jusqu'à minuit." Et si l'entrepôt déclare une activité de 8 heure à 1 heure, entre le passage des fournisseurs très tôt dans la matinée et la fermeture qui traine souvent le soir il y a du bruit en continu. "Il nous reste 5 heures dans la nuit pour dormir tranquillement" commente Sandrine. Au delà de la nuisance sonore, le trafic généré par le darkstore peut devenir un danger ajoute Sandrine : "C'est une rue à sens unique, mais les livreurs à vélo, en scooteur et parfois même en voiture, prennent régulièrement la rue à contre sens." A bout, les résidents ont décidé de créer un collectif de riverain pour faire remonter le problème.