A Bordeaux, les soldes d'hiver démarrent très mal

Depuis leur lancement le 12 janvier, les soldes d'hiver n'ont pas attiré beaucoup de monde dans les boutiques du centre ville de Bordeaux. La Chambre de Commerce et d'Industrie parle même d'un premier bilan "alarmant".

L'enquête a été menée les 19 et 20 janvier dernier auprès de 116 commerçants du centre ville de Bordeaux. Des commerçants qui sont 7 sur 10 à parler d'un premier bilan décevant, voire très décevant, en raison d'une fréquentation moins importante que l'année dernière. Une douche froide pour la plupart d'entre eux, qui restaient sur la bonne dynamique des fêtes de Noël qui avaient vu le retour des clients dans les boutiques bordelaises. Cette dynamique est donc retombée depuis le lancement des soldes le mercredi 12 janvier. Les commerçants de la Porte Dijeaux, du Cours de l'Intendance et du quartier Saint-Pierre déclarent être les plus impactés.

La crise sanitaire n'explique pas tout

Plusieurs raisons viennent expliquer ce mauvais démarrage. D'abord, le trafic piéton a baissé dans le centre ville depuis début janvier de 60%... La crainte du variant Omicron très contagieux est l'une des explications. Le télétravail, qui concerne encore beaucoup de girondins 3 jours par semaine est aussi une raison. La météo qui n'a pas été bonne du tout au début de l'année a sans doute refroidi certains consommateurs. Enfin, ils sont aussi nombreux désormais à faire leurs achats en ligne, le succès affiché par les grands noms de la vente sur Internet en témoigne.

La seule bonne nouvelle dans cette enquête, c'est le bilan pour l'année 2021: qui lui est très bon voire excellent! 70% des commerçants se disent satisfaits de leur chiffre d'affaire de l'année dernière pour 28% d'entre eux, il a même été supérieur à celui de 2019.

Retrouvez la Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde