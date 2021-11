A Bordeaux, une grande école recrute ses étudiants sans CV ni diplôme

La Rocket School, labellisée Grande Ecole du Numérique, vient d'ouvrir son campus à Bordeaux. Elle recrute ses étudiants sur leur personnalité et non pas sur leurs diplômes.

C'est une grande école complètement à contre-courant qui a ouvert ses portes à Bordeaux pendant ces vacances de la Toussaint: la Rocket School, grande école du numérique labellisée par le Ministère de l'Economie. Là ou 90% des formations supérieures actuelles exigent le bac, et même d'autres diplômes, à La Rocket School, on ne vous demandera aucun CV ni relevés de notes!

Ce sont vos compétences, et votre personnalité qui feront la différence, ce qu’on appelle aujourd’hui les soft skills et qui sont de plus en plus recherchées par les entreprises. Concrètement pour être admis à l'école, vous aurez un entretien d’une demi heure et un test de personnalité.

Une méthode de recrutement qui laisse au final la possibilité à tous les profils, âgés de 20 à 50 ans, la possibilité d'intégrer cette formation aux métiers du numérique. Y compris si vous n’avez pas les moyens de financer son coût de 5 000 euros : l'école formant à des métiers aujourd’hui très en tension, votre formation pourra à ce titre être gratuite et entièrement prise en charge par Pôle Emploi.

"_Le développement des entreprises de la tech et du digital est très fort sur le territoire girondin. Les opportunités d'emploi sont d'un haut niveau et nous devons accompagner les demandeurs vers ces métiers porteur_s" souligne Nicolas Moreau, le directeur territorial de Pôle Emplo Gironde.

Un secteur en forte tension à Bordeaux

Depuis plusieurs années, Bordeaux s'est imposée comme une place forte du numérique avec plus de 22 000 emplois créés dans ce secteur que ce soit dans le domaine viticole, le commerce connecté, ou des jeux vidéos.

La Rocket School, créée en 2018 par Cyril Pierre de Geyer, ancien directeur adjoint d'Epitech, s'est donc naturellement implantée à Bordeaux le 25 octobre dernier.

Pour coller au plus près du besoin des entreprises, la formation sur le campus ne dure que 3 mois. Les élèves parent ensuite pendant 12 mois en alternance. Un cursus efficace manifestement puisqu’à la sortie, la Rocket School qui existe déjà à Paris, Lyon ou Marseille affiche un taux d’embauche de ses étudiants de 96%!

Le campus de Bordeaux vient d’ouvrir ses portes avec 25 étudiants , mais vous pouvez postuler dès à présent pour la prochaine rentrée de mars en cliquant ici.

