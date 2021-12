A Bordeaux, une plate-forme pour rendre les achats publics plus responsables

Créée juste avant le Covid à Bordeaux en 2019, hello RSE est une plate-forme mettant en relation les collectivités locales et les fournisseurs de matériels. Avec un impératif: rendre les achats publics plus responsables.

Depuis la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises intègrent désormais la notion de RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) à leurs démarches. Olivier Perron, le fondateur d'hello RSE a lui l'ambition d'offrir cette possibilité aux collectivités publiques, comme des mairies, des départements ou des régions.

Il lance ainsi à Bordeaux en 2019 dans le quartier des Chartons sa plate-forme, d'abord baptisée EDUCandCO puis désormais Hello RSE. Un site qui met en relation les collectivités d'une part, et les fournisseurs de matériels d'autre part afin de permettre des achats plus responsables et durables. En effet, la plateforme recherche les fabricants qui se trouvent au plus près de ces collectivités, qui proposent du matériel labellisé économie durable, avec également la possibilité de revendre ce matériel. Un peu sur le modèle de la CAMIF, basée à Poitiers, qui est d’ailleurs l'un de ses principaux concurrents.

Une solution clé en main

L’idée d’Olivier Perron, le créateur d’hello RSE, c’est d’offrir aux collectivités une solution clé en main qui leur fait gagner du temps dans leur recherche de fournisseur, qui leur fait gagner de l’argent, car le catalogue propose des prix équivalents aux fournisseurs classiques, et qui leur permet d’avoir une démarche environnementale forte, ce que beaucoup de collectivités rajoutent désormais à leur cahier des charges quand elles réalisent des achats publics.

Notre solution permet de combiner performance économique et performance environnementale - Olivier Perron

La plate-forme, riche de 10 000 références, propose par exemple du mobilier comme des tables et des chaises pour les écoles, des bureaux, des ramettes de papier, des vidéoprojecteurs, des ordinateurs portables ou encore des logiciels éducatifs. La demande en ressource numérique des écoles a d’ailleurs explosé depuis le Covid, et c’est une part de plus en plus importante des produits proposés sur hello RSE. Chez nous en Gironde, les mairies d’Arveyres, de Belin Beliet ou de Saint-Gervais s’équipent déjà sur hello RSE.

Et la plateforme qui tourne actuellement avec 11 salariés aux Chartrons, est en train de recruter 4 informaticiens de plus, et prévoit de lancer une nouvelle campagne de recrutement dès le début de l’année prochaine pour 15 postes supplémentaires. Des emplois destinés en priorité aux jeunes en situation de décrochage scolaire, hello RSE travaillant beaucoup à Bx avec l’école de la 2ème chance, pour affirmer elle aussi en interne sa démarche sociétale.

