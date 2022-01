A Bordeaux une start-up vous aide à décrocher de vos téléphone

Pas toujours simple de lâcher son téléphone, particulièrement pour les ados qui passent en moyenne 4 heures par jour dessus. C'est agacé de devoir régulièrement demander à son fils de 12 ans de stopper les écrans, qu'Alexandre Faucher a eu l'idée de Pozzz, une pochette connectée pour déconnecter.

Le principe est simple, une fois le téléphone rangé dans la housse, il est coupé, et plus l'appareil passe de temps dans ces conditions, plus son utilisateur gagne de points. Ces points, ils sont cumulés sur l'application éponyme et grâce à eux, les jeunes peuvent concrètement réaliser le temps passé sur leur écran. En fonction des efforts faits, ils peuvent négocier des récompenses avec leurs parents. "Le but de Pozzz est de responsabiliser et challenger, au contraire du contrôle parental qui infantilise et sanctionne" explique son créateur.

"Un ado entre 12 et 17 ans passe 1/3 de sa journée sur son téléphone, sur 10 ans cela représente 2 ans et demi, alors se couper ne serait-ce que 1 heure ou 2, sur le long terme cela peut faire une grosse différence et surtout cela peut permettre de retrouver des activités qu'on avait délaissé comme la lecture, les jeux de société en famille, ou tout simplement l'ennuie, il parait que c'est bon pour le développement !" avance Alexandre Faucher.

Depuis sa commercialisation, il y a environ 1 an, la Pozzz a été adoptée par près de 1000 familles ! Fort de ce succès, Alexandre Faucher espère bien convaincre tout autant, voire plus au CES. Le rêve pour lui : "Rencontrer des opérateurs afin que lorsqu'un parent prenne un forfait téléphonique à son enfant, une Pozzz lui soit fournie".