À Bordeaux, Vinexpo devrait avoir lieu tous les ans à partir de 2022

Le salon Vinexpo de Bordeaux, reporté à cause de la crise sanitaire, pourrait se tenir chaque année dans la capitale girondine à partir de 2022. C'est le souhait de Patrick Seguin, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde.

Il est annulé l'année prochaine, mais pourrait bien revenir en force en 2022. Le salon Vinexpo de Bordeaux doit en effet être "annualisé" dans deux ans "si la situation sanitaire le permet", précise Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde.

Et ce n'est pas tout : en plus d'avoir lieu tous les ans à partir de 2022, Vinexpo devrait aussi s'agrandir. "Nous voulons, en accord avec la mairie de Bordeaux, le coupler avec la fête du vin et donc en faire la semaine mondiale du vin. C'est une ambition pour Bordeaux qui est très importante", souligne Patrick Seguin.

Une ambition qui risque pourtant de ne pas égaler celle de l'édition parisienne de Vinexpo : "Le plus grand salon des vins et spiritueux français, ce sera à Paris, il ne faut pas se leurrer", explique le président de la CCI Bordeaux Gironde. "Paris, c'est une ville mondialement connue, qui a des infrastructueres qui permettent d'accueillir beaucoup de monde." Vinexpo à Paris a aussi été repoussé, mais moins tard que le salon de Bordeaux : sa prochaine édition, qui doit marquer la naissance de "Vinexposium" (fusion de Vinexpo et de Comexposium) est prévue en juin 2021.