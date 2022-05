À Bordeaux, Zoov lance la location d'un vélo électrique à 69 euros par mois

Dans la grande jungle bordelaise des opérateurs de vélos électriques et de trottinettes et ses 11 marques différentes, l'un des plus anciens, Zoov, vient de lancer une nouvelle offre. Plutôt que de récupérer et rendre un vélo dans la rue, il s'agit cette fois-ci de conserver son vélo électrique autant que l'on veut, et de le garer chez soi. Une nouvelle formule que l'opérateur a lancé le 25 avril avec 100 vélos, proposés au prix de 69 euros par mois.

Les vélos seront livrés au domicile des clients, le chargeur est fourni, et la batterie est amovible, pour la mettre à charger à domicile. Par rapport au service classique de vélo en libre-service, l'abonnement permet aussi de circuler dans tout le périmètre intra-rocade, et pas uniquement à Bordeaux, en bénéficiant d'une assistance incluse. En cas de crevaison, par exemple, l'utilisateur pourra laisser le vélo sur place, il sera récupéré et réparé. Il sera aussi possible d'emporter son vélo plus loin de Bordeaux, pour les vacances par exemple, mais dans ce cas, il faudra réparer soi-même son vélo en cas de problème.

Le service est donc lancé à 69 euros par mois, ce que Zoov considère être dans la moyenne basse. Ses concurrents sur ce créneau se nomment Red-Will (à partir de 75 euros par mois), Holland bikes (à 41 euros par mois, mais avec un an d'engagement).

Même s'il n'est pas sélectionné par la Métropole, Zoov pourrait rester à Bordeaux

Cet abonnement baptisé Zoov Life aurait dû être lancé avant la fin de l'année 2021, mais avait pris du retard par manque de disponibilité de certaines pièces. Il a donc débarqué avec une flotte de 100 vélos, qu'il pourra augmenter dans les prochains mois en fonction de la demande. Parce que Zoov imagine s'adresser à un public différent de celui qui utilise pendant quelques minutes ses vélos électriques en libre-service dans la rue.

Là, l'opérateur s'adresse davantage à un public qui utilisera ce vélo au quotidien, sans craindre qu'il n'y ait plus de vélo disponibles au moment de partir du travail pour rentrer chez soi, puisqu'avec cette formule, vous pouvez laisser votre vélo dans la rue et le verrouiller avec votre téléphone. Zoov espère aussi attirer les usagers qui hésitent à acheter leur propre vélo électrique et se servent de ce servie pour tester, avec un abonnement résiliable chaque mois.

Cette offre permet aussi à Zoov de se diversifier, et de proposer autre chose que du free-floating, c'est à dire des véhicules stationnés dans la rue auxquels tout le monde à accès via une application. Parce que sur les 11 opérateurs, seulement deux seront retenus pour les vélos en libre-service ils ont jusqu'à ce lundi 16 mai pour poser leur candidature). Or, cet abonnement mensuel n'entre pas dans le cadre de cette législation. Si Zoov n'était pas retenu, ce serait donc un moyen pour l'entreprise de continuer, tout de même leurs activités à Bordeaux.