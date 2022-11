A Boucieu-le-Roi, des habitants refusent l'implantation d'un important élevage de poules pondeuses

Formés en collectif "Vue sur Doux", une centaine d'habitants se sont rassemblés ce dimanche 13 novembre à Boucieu-le-Roi en Ardèche. Ils dénoncent le projet d'un poulailler de 26 900 poules pondeuses sur la commune. Pour l'association de riverains, l'installation va provoquer un grand nombre de nuisances sonores et visuelles, à commencer par "les odeurs d'ammoniaque" engendrées par les déjections animales. Ils craignent aussi d'être envahis par des nuées d'insectes, se nourrissant des aliments donnés aux volatiles ou "la dégradation des voies d’accès que la commune n’a pas les moyens d’entretenir".

Lieu d'implantation du projet de "poulailler géant" à Boucieu-le Roi en Ardèche. © Radio France - Erwan Chassin

Le collectif "Vue sur Doux" redoute également une potentielle maltraitance engendrée par une surpopulation de poules dans un périmètre restreint. Selon eux, les 26 900 poules vont être enfermées. "A cela s'ajouterait la forte consommation d'eau, d'électricité dépensée par l'élevage" selon l'association. "Vue sur Doux" explique vouloir stopper coûte que coûte l'implantation de l'élevage. Les membres ont déposé un recours gracieux auprès de la municipalité pour faire annuler le permis de construire, sans succès. Ils disent soutenir à la place "le projet porté par un riverain de reprise des vergers existants en polyculture élevage agroécologique".

"On est très tristes de la situation"

De leur côté, les porteurs du projet qui ne souhaitent pas encore s'étendre sur le sujet, se disent attristés par la situation. Selon les agriculteurs qui souhaitent s'implanter "si le permis de construire a été délivré c'est parce que, justement le projet respecte toutes les normes européennes et nationales en matière de pollution et de bien-être animal. Par exemple, nos 26 900 poules pondeuses auraient 11 hectares de parc". Ils disent regretter profondément que personne ne soit encore venu les rencontrer pour en parler. Pour pouvoir exister sous l'appellation plein air, les volatiles doivent notamment passer la majeure partie de leur temps en extérieur, "ce qui sera le cas", assurent ces éleveurs. "A l'heure où de plus en plus de monde veut manger français, on a du mal à comprendre que l'on veuille stopper notre projet" conclut l'un des agriculteurs. Selon lui "ses œufs profitent à tous__, puisqu'ils sont vendus dans tout le quart sud-est et se retrouvent donc sur les étals des commerces locaux".