A Boulazac, une bouchère se taille une place dans une profession très masculine

Boulazac, France

A 24 ans, Marion Maccard a déjà eu plusieurs vies. Après plusieurs années passées dans la restauration et suite à la naissance de son fils, elle s'est finalement orientée vers la boucherie. Un choix non par défaut, mais plutôt par passion. Marion a toujours été passionnée par le travail de la viande. Après avoir obtenu son brevet professionnel en deux ans, elle travaille maintenant en tant qu'apprentie à la boucherie Le Rond-Point à Boulazac pour obtenir son CAP boucherie-charcuterie à la fin de l'année.

La seule fille de sa classe

Dans un métier réputé pour être très masculin, ça n'a pas toujours été facile pour Marion. "J'étais la seule fille en cours", se souvient-elle. "Au début, je voyais bien que les regards des garçons étaient différents. Mais avec le temps et à force de caractère, ça a changé et je me suis fait pas mal d'amis". Aujourd'hui, Marion est épanouie dans son métier et prend plaisir à travailler la viande tous les jours. Elle pense aussi que les filles peuvent apporter un vrai plus au métier de boucher, notamment pour ce qui est de l'organisation et de la rigueur.

Quand on est une fille dans ce genre de métier, il faut en montrer deux fois plus que les autres. On est moins pris au sérieux. On nous voit comme des personnes plus fragiles, plus émotives et on a moins tendance à nous faire confiance. [...] Et ces clichés, on les retrouve souvent chez les clients. C'est dommage, car la profession évolue dans le bon sens et il faudrait qu'il y ait plus de filles qui s'intéressent à la boucherie. Aujourd'hui, les tâches physiques sont plus adaptées, il ne faut plus que ce soit un frein". - Marion Maccard.

De nombreux projets en tête

Marion a beaucoup de caractère, et déjà plein de projets en tête. Une fois passé son CAP en boucherie-charcuterie, elle compte enchaîner sur un brevet de maîtrise en deux ans. Son objectif? Pouvoir un jour travailler à son compte et créer sa propre entreprise.