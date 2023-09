À Bourges, la librairie Simone(S) s'est fait sa place

Littérature française et étrangère, poérie, romans graphiques, etc. : un large choix est proposé.

Après avoir travaillé quelques années à la librairie La Poterne à Bourges, Magali Gibeau a eu l'envie de créer dans cette ville sa propre librairie, un lieu qui lui soit propre, un peu différent, hybride, mêlant salon de thé et tables et étagères remplies de livres. Dix-huit mois après l'ouverture , elle le reconnaît : "C'était un sacré pari ! Il a fallu se retrousser les manches mais je suis super contente. J'ai rapidement pu me verser un petit salaire. Je fais ce que j'avais envie de faire, ça grandit et c'est très bien !" Pourtant, il lui a fallu composer avec de longs mois de travaux rue Coursalon : "Ça n'a pas aidé mais maintenant on a une belle rue et on peut passer à autre chose !"

ⓘ Publicité

La partie salon de thé est très appréciée. - Librairie Simone(S)

Pour se démarquer de la concurrence, Magali Gibeau propose tout un programme d'animations chaque mois : ateliers, club lecture, rencontres avec des auteurs. La partie salon de thé, en plus de lui apporter un complément de revenus appréciable, lui apporte une autre clientèle : "Cela fait rentrer dans la librairie des personnes qui ne seraient peut-être rentrées si ça n'existait pas", constate-t-elle. Pour son fonds, elle a également défini une ligne à laquelle elle reste fidèle.

Dénicher des pépites

Avec la rentrée littéraire, les cartons qui arrivent chaque semaine sont encore plus nombreux que d'habitude. "C'est un moment où émergent des premiers romans, des maisons d'édition qu'on connaît peu ou pas. C'est l'occasion pour nous de les découvrir et de les faire découvrir à nos clients", explique-t-elle. Un rendez-vous qu'elle prépare depuis plusieurs mois : "On reçoit les livres trois mois avant, on défriche, on choisit les titres que l'on veut défendre", poursuit-elle. Et la médiatisation de cette rentrée littéraire favorise un flux de clientèle plus important à la librairie.

Les nouveautés vont continuer à arriver jusqu'à fin octobre, puis ce sera la période des prix littéraires et des fêtes de fin d'année. Un gros trimestre qui permet d'envisager plus sereinement la période de début d'année généralement plus calme en termes de ventes.