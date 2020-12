À Bourges, pas de marché de Noël pour Bio Berry mais un drive de Noël bio et local !

Pour les adhérents et producteurs de Bio Berry, il n'y aura pas de marché de Noël cette année à Bourges puisque cette année, la municipalité a préféré l'annuler en raison de la crise sanitaire. En revanche, une solution alernative a été trouvée : un drive de Noël Bio et local !

Pour commander, il suffit de s’inscrire sur le site dédié et de trouver la distribution correspondant au lieu et à la date de votre choix. Plusieurs communes du département participent à l'opération. Vous pourrez ensuite venir récupérer votre commande et payer sur place, de préférence en chèque (ou espèces, si possible avec l'appoint). Parmi les produits proposés, il y a des confitures, miel, tisane, confiseries, graines, pâtes, bières, alcools forts, vins. Des cofferts cadeaux sont également proposés. Les commandes sont d'ores et déjà possibles.



Pour retirer vos commandes, plusieurs points de retraits sur le département et plusieurs dates !