À Bourges, un job-dating dédié aux métiers de l'aéronautique

Quelque 700 postes sont à pourvoir dans le secteur de l'aéronautique en Région Centre, principalement dans l'Indre et le Cher qui comptent de nombreuses entreprises liées à ce secteur, de grande taille comme Safran Seats ou MBDA mais aussi tout un tissu de PME. Dans un contexte de très forte reprise de l'aéronautique civile et de renforcement de la commande dans l'aéronautique de défense, les entreprises font face à une pénurie de main d'œuvre qui les pénalise.

ⓘ Publicité

En mars 2023, l'association Aérocentre, qui regroupe 135 acteurs du secteur, avait organisé à Vierzon un job dating. "Nous avons accueilli 150 candidats sur la journée et des embauches en CDI s'en sont suivies", indique Claire Oger, responsable ressources humaines au sein de l'association. Un nouveau job dating est organisé ce mercredi 27 septembre 2023 salle Le Moutet à Bourges de 16 h à 21 h afin de permettre à des salariés déjà en poste et à des étudiants d'y participer.

Treize entreprises participantes

Treize entreprises implantées sur le bassin d'emploi de Bourges seront présentes. Parmi elles, MBDA, Safran Seats, Calibracier et Mécacoupe. "Le manque de candidats fait qu'il y a chez ces entreprises une ouverture vers des profils plus éloignés. Le choix va plus se faire plus sur des compétences techniques qui sont transférables au domaine de l'aéronautique. Des spécialistes dans des nouveaux matériaux ou dans l'éco-construction peuvent être aussi des profils très intéressants", précise Claire Oger. Le plus gros des besoin en main d'œuvre concernent des opérateurs en production et en logistique de production.

Des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et des jeunes inscrits à la Mission locale sont conviés à ce rendez-vous qui est ouvert à tous et à toutes sans inscription préalable. La salle le Moutet, rue Joseph Aristide Auxenfans, a été choisi pour son accessibilité avec un arrêt de bus devant la salle.