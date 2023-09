À Bourges, une boutique partagée ouvre ce lundi 18 septembre

Des produits d'équipement à la personne, des objets de décoration pour la maison, des illustrations ou encore des produits alimentaires, voilà ce que vont proposer jusqu'au 18 novembre sept entrepreneurs qui ont postulé pour être accompagnés par BGE Berry-Touraine et la couveuse d'entreprises Solen Angels dans le lancement de leur activité. Durant deux mois, ils vont se partager un espace de 75 m2 dans une cellule actuellement inoccupée dans le centre commercial Avaricum à Bourges moyennant une participation symbolique de 100 euros. Un appel à candidatures avait été lancé au début de l'été.

Un accompagnement personnalisé

Le Spot, tel est le nom de ce pop-up store. "En parallèle les entrepreneurs vont bénéficier de formations et de coaching d'experts pour expérimenter au maximum la vente en centre-ville de Bourges, explique Pauline Roché, chargée de mission à la BGE Berry-Touraine. Le but c'est d'accompagner de futurs commerçants et de leur donner toutes les chances de mettre en valeur leurs produits."

Originaire de Bourges où elle est revenue vivre il y a un an et demi, Aude Bernardet est illustratrice, graphiste et designer. Elle est l'une des sept entrepreneurs à participer à cette expérience. "J'ai créé il y a quelque temps une série d'illustrations ayant pour thème la féminité, le rapport au corps, la sororité et je vais les proposer à la vente sous forme de cartes, d'affiches, de tote bags et de tee-shirts, détaille-t-elle. L'idée, c'est de voir si les gens sont réceptifs à mon travail et si je pourrais peut-être m'implanter à Bourges de façon plus pérenne."

Cette opération qui vise à encourager la création de commerces dans le centre-ville de Bourges s'inscrit dans le cadre du dispositif Action cœur de ville et est soutenue financièrement par la communauté d'agglomération Bourges + et la Bpi. Elle a vocation à être reconduite au printemps prochain dans un nouveau lieu.