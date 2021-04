A Bourgoin-Jallieu, des casiers connectés pour retirer ses achats faits dans les enseignes locales

Un casier dans lequel un commerçant dépose la commande pour que son client puisse la récupérer quand il le souhaite, grâce à un code, le système se voit dans certaines galeries commerciales ou encore à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Amazon, le géant de la vente en ligne, l'utilise aussi.

A Bourgoin-Jallieu, le commerce dit de proximité s'y met aussi. Ce vendredi 9 avril ont été inaugurés les casiers connectés installés à deux pas de la rue piétonne, sur le parking Berlioz, tout à côté du tribunal. Ils entreront tout prochainement en service. Il s'agit en fait d'une grande armoire grise avec 20 casiers de tailles différentes. Au milieu se trouve un écran tactile. Le commerçant pourra déposer la commande en entrant un code. Le client fera la même démarche pour récupérer ses achats. Pour des raisons de sécurité, ces casiers sont dans le champ d'une caméra de vidéo-surveillance.

Pour bénéficier de ce service, il faut forcément faire ses achats auprès des commerçants adhérents à enbasdemarue.fr.C'est la plateforme de vente en ligne locale à laquelle adhèrent aujourd'hui quelque 20 commerces du centre-ville berjalliens. "Mais on espère que cela va inciter d'autres commerces à franchir le pas", confie Amandine Chatelus, co-présidente de l'association Passion commerces.

Evolution des comportements de consommation...

L'objectif est que le client puisse consommer localement, y compris en dehors des heures d'ouverture des magasins. " Les comportements de consommation évoluent. Pouvoir commander là où il est, dans n'importe quelle situation et à n'importe quelle heure. Enbasdemarue était un début de réponse, mais il fallait aussi lui permettre de récupérer sa commande également en dehors des heures traditionnelles des commerces", indique Jean-Pierre Girard, l'adjoint à l'économie.

Amandine Chatelus pour Passion Commerces confirme : "l'objectif est d'enlever toutes les contraintes qui peuvent ralentir le consommateur dans son envie de consommer local. Quand on regarde l'emploi du temps des consommateurs et les moments où nous nous sommes ouverts, ça colle pas forcément. Cela peut-être un frein et il y a pas mal de personnes qui nous le disent."

.....et solution face aux fermetures dues au coronavirus

Si la réflexion existe depuis longtemps, la crise sanitaire rend cet équipement encore plus indispensable. "La crise de la Covid-19 a été un accélérateur", reconnaît Jean-Pierre Girard. "Cela prend une importance toute particulière en ce moment avec les gestes barrières qui peuvent effrayer certains de nos clients, il y a les fermetures administratives malheureusement à répétition", renchérit Amandine Chatelus. Depuis plusieurs jours, les commerces dit non-essentiels ont du baisser le rideau pour une troisième fois en un peu plus d'un an.

C'est la mairie qui a financé cet équipement de 20.000 euros. Elle n'exclut pas d'en installer d'autres, à d'autres endroits de la ville. "Il faut que le commerce de proximité puisse répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui", souligne Jean-Pierre Girard.