A Bourgoin-Jallieu (Isère) début du chantier de construction-rénovation d'hébergements chez Emmaüs

Voilà un projet sur lequel la communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu (Isère) travaille depuis cinq ans et qui se concrétise. Enfin, pourrait-on dire. Il faut dire que les aléas liés au coronavirus ont retardé le projet. C'est fin octobre - et non au printemps comme prévu au départ- qu'a démarré le chantier de construction de nouveaux hébergements pour les compagnes et compagnons.

Plus de place, plus de confort

Le bâtiment de 14 logements doit être livré à l'automne 2021. Il se situe sur un terrain qui appartient à la communauté et qui est tout à côté des habitations existantes. Ces logements-là seront rénovés juste après. Ce deuxième chantier devrait durer 12-18 mois. A terme, il n'est pas question d'augmenter la capacité d'accueil - on reste sur 35 personnes accueillies, des hommes et des femmes en difficulté - mais bien d'améliorer l'habitat. La cuisine et le réfectoire auront aussi le droit un "coup de jeune."

"Nous ne sommes pas sur des logements dits indignes, mais par rapport aux normes d'aujourd'hui, il faut les moderniser. Il y a de la vétusté, par exemple au niveau des volets, des fenêtres", explique Nicolas Alliot, l'un des co-responsables à Bourgoin-Jallieu. Les travaux vont aussi consister à créer des logements plus grands pour arriver à 20 mètres carrés.

Chaque logement disposera d'un sanitaire individuel. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, les WC, la douche doivent être partagés entre plusieurs chambres. Patoche, compagnon Emmaüs depuis 15 ans, attend cette transformation avec impatience : "avoir un sacré confort comme dans beaucoup de communautés."

Confinements = environ 400.000€ de recettes en moins

Le coût de ce projet est d'environ 2 millions d'euros. Et en raison du coronavirus, des confinements qui ont contraint Emmaüs à fermer ses salles de ventes, le financement a dû être revu. Les semaines de confinement au printemps et à l'automne ont empêché les particuliers de venir acheter les produits auxquels les compagnons donnent une deuxième vie. "Le manque à gagner est d'environ 400.000 euros", précise Nicolas Alliot.

Emmaüs Bourgoin-Jallieu a préféré du coup plus recourir à l'emprunt "pour garder notre trésorerie. Pour faire face éventuellement à d'autres difficultés qui pourraient survenir très vite si on avait d'autres fermetures de salles." Emmaüs a pu compter aussi sur des subventions supplémentaires, comme l'a fait la Région. La communauté de Bourgoin-Jallieu a aussi demandé à bénéficier d'argent collecté par Emmaüs France dans le cadre de l'appel à générosité lancé au printemps. Une première en 70 ans d'existence.