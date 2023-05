À Bourgoin-Jallieu, les habitants vont pouvoir bénéficier d'une mutuelle communale

Le conseil municipal de Bourgoin-Jallieu a voté jeudi 11 mai pour la mise en place d'une mutuelle communale. La mairie signe ainsi un partenariat avec la mutuelle Just, retenue après un appel à manifestation d'intérêt, et donne accès aux habitants qui le souhaitent à une mutuelle moins chère. Si elle est en accord sur le principe, l'opposition s'est abstenue car elle n'a, pour l'instant, pas obtenu les documents qui lui permettraient de juger si l'offre proposée par Just est la meilleure pour les Berjalliens par rapport aux autres mutuelles candidates.

ⓘ Publicité

Les agents municipaux ainsi que les indépendants dont l'entreprise se trouve à Bourgoin-Jallieu peuvent en bénéficier également. "On fait partie de l'économie sociale et solidaire, ce qui veut dire qu'on prend tout le monde. On ne sélectionne pas : il n'y a pas de questionnaire médicale, il n'y a pas de délai de carence" explique Nathanaël Gaumeton, chargé des mutuelles communales pour Just. "L'idée, c'est vraiment d'atteindre les personnes en marge des mutuelles de santé parce qu'elles sont un peu trop chères parfois."

40 à 50 euros par mois d'économie

Présente dans 800 communes en France, Just constate que "ce sont les seniors en priorité" qui adhèrent, car pour eux, "c'est un vrai budget. Quand vous êtes sur une économie d'entre 40 et 50 euros par mois, c'est très plaisant" estime Nathanaël Gaumeton.

C'est justement cet aspect économique qui a poussé la mairie de Bourgoin-Jallieu a travailler sur ce projet de mutuelle communale. La pandémie liée au coronavirus a également été un déclencheur car "ça a conduit tout le monde à accorder une attention encore plus grande à la question de la santé et de l'accès aux soins" selon le maire LR, Vincent Chriqui. "La crise du covid a été suivie d'une crise du pouvoir d'achat avec une inflation très forte." L'objectif est donc double pour la municipalité : réduire la facture et garantir un meilleur accès aux soins.

Un service accessible à l'automne

"Cette idée de mutuelle communale, labellisée en quelque sorte par la commune parce qu'elle offre une bonne couverture à des prix très compétitifs permettait de répondre aux deux problèmes à la fois" assure Vincent Chriqui. "On peut avoir une couverture correcte en payant moins cher ou une couverture meilleure en payant la même chose. Par rapport à ce que représente aujourd'hui la complémentaire santé dans le budget des ménages, c'est un élément très important."

Le service sera effectif à l'automne, fin septembre ou début octobre. Le partenariat en lui même est gratuit pour la municipalité, mais il implique que la ville de Bourgoin-Jallieu assure la communication sur le dispositif et mette à disposition les locaux pour des permanences. Ils se trouveront dans les maisons des habitants des quartiers Champfleuri et Champaret, dans un local du centre-ville place Albert Schweitzer ainsi qu'à la maison des associations de La Grive.