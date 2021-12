À bout, des parents pique-niquent à la mairie annexe de Nantes sud avec leurs enfants

Des enfants de deux écoles maternelles de Nantes sud - Jacques Tati et Sarah Bernhardt - et leurs parents, ont pique-niqué à la mairie annexe, quartier Clos Torreau ce vendredi midi. En raison de la grève des Atsem, il n'y a pas eu de cantine de la semaine. Les parents ont du se débrouiller entre eux et ils craignent que ça continue puisque le préavis court jusqu'aux vacances de Noël. Ils demandent donc à la mairie, l'employeur de ces agents des écoles maternelle, de trouver une solution.

On doit se débrouiller pour récupérer les enfants et les faire manger au milieu de notre journée de travail

"On doit récupérer nos enfants à 11h45. On travaille, donc on essaie de s'organiser entre parents. On peut récupérer jusqu'à une dizaine d'enfants pour les emmener manger chez nous. Niveau Covid, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire puisqu'on est obligé de mélanger les enfants", s'agace Anthony Dubois, l'un des parents d'élèves élus de l'école Jacques Tati. "Donc on les fait manger et puis on les ramène à l'école, ce qui peut faire jusqu'à 45 minutes de marche pendant la pause déjeuner pour des enfants qui ont 3 ans !".

Certains parents, qui ne peuvent pas s'arranger autrement, "ont même du poser des jours de congés ou prendre des nounous. Et on est dans un quartier populaire ici. Donc le peu de salaire qu'ils ont est en grande partie passé dans la nounou", poursuit Anthony Dubois.

La seule façon de faire passer notre message

Cette galère pour les parents, les Atsem en ont bien conscience. Mais elles assurent qu'elles n'ont pas d'autre moyens de faire passer efficacement leur message : "On est épuisées. On nous reproche d'avoir trop de temps partiel, trop d'arrêts maladie. Mais c'est parce qu'on n'en peut plus", explique l'une d'elles. "On a une charge de travail déjà pas possible et on nous en rajoute encore en nous demandant de balayer la rue devant les école ! On va plus tenir longtemps !"

Les Atsem demandent donc que la pénibilité de leur travail continue d'être reconnue, pour ne pas avoir à travailler plus sans être payées plus à partir de janvier, comme le prévoit la loi. Si elles font grève sur le temps du midi, c'est pour faire pression sur la mairie via les parents d'élèves qui appellent pour se plaindre.