À Bresles, dans l'Oise, le loto devient une arme contre l'inflation

À l'heure où les prix flambent, le loto se réinvente. Chaque samedi soir et dimanche matin, 200 personnes se réunissent dans la zone de l'Hermitage à Bresles pour le Family Bingo, dans l'espoir de remporter des bons d'achat dans leurs magasins favoris. Au total, plus de 7 500 euros de cadeaux sont mis en jeu chaque jour.

ⓘ Publicité

Cette formule plaît bien à Gaëlle, qui vient fréquemment jouer avec ses amies. "Il y a vingt ans, on gagnait un fer à repasser ou un jambon. Là, ce n'est que de l'argent, forcément ça attire les gens, car les temps sont durs pour tout le monde", observe la joueuse. Attablé devant ses propres grilles de loto, personnalisées aux couleurs du PSG, Yves attend le début du tirage avec impatience. Ce retraité est un joueur hors-pair, il a déjà gagné 2 000 euros de bons cadeaux. "J'ai pu m'offrir un VTTT à 500 euros chez Decathlon", crâne-t-il. Mais ses victoires lui servent surtout à faire des économies "Chaque semaine je m'en tire pour 150 euros au supermarché. Je ne paye qu'avec mes bons", poursuit Yves.

Yves et sa panoplie complète du joueur de loto. © Radio France - Lou Momège

Faire gagner des cartes cadeaux est aussi un moyen d'attirer un public plus large, selon Véronique Thuillier, une des organisatrices du Family Bingo : "On commence à avoir des jeunes qui viennent avec la conjoncture actuelle. Les cartes Illicado permettent d'aller dans plus de 5 000 enseignes, c'est ça qui plaît aux gens." Effectivement, la formule fonctionne, car chaque week-end, Véronique assure que la salle de 200 personnes est totalement remplie.