A Brest, ces entreprises qui peinent à recruter

Depuis la crise sanitaire, les occasions de faire se rencontrer physiquement recruteurs et demandeurs d'emploi se font rares. Alors le salon 24h pour l'Emploi et la Formation organisé ce mardi à la Brest Arena était un passage obligé. "C'est important pour nous d'être là aujourd'hui pour recruter, parce qu'on a énormément de demandes des entreprises, mais très peu de candidats à mettre en face donc c'est assez frustrant", reconnaît Christine Breton, conseillère en insertion à Sato Intérim, en montrant son stand tapissé d'annonces de missions non pourvues.

Chez Sato Intérim, des dizaines d'annonces de missions ne trouvent pas de candidat. © Radio France - Nicolas Olivier

Aujourd'hui ce sont les candidats qui nous choisissent, et plus l'inverse

Parmi la trentaine d'exposants, tous éprouvent les pires difficultés à trouver du personnel. L'industrie et la restauration sont particulièrement touchés par cette pénurie de main d'œuvre. Sur son stand, Eric Ouvrard semble bien seul. Les candidats ne se bousculent pas pour se renseigner sur SCC France, qui fournit des services informatiques clé en main à des entreprises. C'est la première fois que cette société (2.400 salariés) participe à des salons. "Le marché est tendu, donc c'est pas simple pour nous, on n'a pas trop de visite, constate le resource manager. Aujourd'hui c'est plus les profils qui nous choisissent que nous qui choisissons le profil. Ils ont trois ou quatre propositions, quand c'est pas plus, ils sont très demandés donc pour les séduire c'est compliqué."

Acteur européen de la transformation numérique des entreprises (d'après son site internet), Infotel recherche rien qu'à Brest 20 collaborateurs immédiatement. Des ingénieurs, des chefs de projet, des chargés d'étude, des data analyst/scientists. Mais le directeur régional Stéphane Bourva ne met pas la barre trop haut : "si on rencontre dix candidats intéressants sur la journée, on sera très contents !"

Des formations suspendues fautes de candidats

Le CLPS de Brest, un centre de formation pour adultes, n'arrive pas à remplir ses formations, surtout dans le domaine de la restauration. "On manque de candidats, par exemple sur la crêperie, explique Marlène Le Grand, chargée de recrutement et de développement. Le prochain certificat de qualification professionnelle (CQP) de crêpier risque même d'être retardé. "On a des entreprises, des restaurants sur Brest qui recherchent que ce soit en apprentissage ou en formation continue mais la période du Covid est passée par là, des personnes ont quitté ce métier et se sont réorientées professionnellement. C'est de plus en plus difficile de recruter dans la restauration. Pourtant, il y a un travail quasi assuré derrière."

Les demandeurs d'emploi pas vraiment inquiets

Venue avec sa pile de cv, Flora est arrivée à Brest récemment pour raisons familiales. Elle ne semble pas tracassée à l'idée de ne pas trouver de travail. "C'est jamais facile la recherche d'emploi, mais c'est vrai que je vois beaucoup d'offres qui tombent actuellement..." Comme le dit Frédéric, un autre demandeur d'emploi, en ce moment "si on veut réellement travailler on travaille !"