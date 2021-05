A Brest, des facteurs en colère ont ralenti la circulation mardi matin

Le trafic a été plus perturbé que d'habitude mardi 18 mai entre 8h et 9h30 à Brest. Vingt facteurs en grève ont distribué des tracts aux automobilistes, sur le rond-point de la rue du Dourjacq, à deux pas du centre de tri qui va fermer dans quelques jours. "C'était un super outil de travail, et ils sera remplacé par des locaux commerciaux beaucoup trop petits", souffle Ronan, un facteur qui sera bientôt affecté à un "îlot" route de Quimper.

Mais surtout, une semaine après la mise en œuvre de la nouvelle organisation, la distribution du courrier s'est nettement dégradée, constate-t-il : "Il y a beaucoup d'erreurs, et tout le courrier n'est pas trié, c'est lamentable." Dépossédés du tri de leur tournée, les facteurs reçoivent désormais une sacoche déjà remplie par des préparateurs, "des gens qui ne connaissent pas le terrain". Les syndicats redoutent que la Poste ne finisse par vendre ces tournées à des entreprises privées, comme elle l'a fait pour certains colis.

Entrée en vigueur le 11 mai, la réorganisation "Grand Brest" a entraîné la suppression de 17 tournées sur 96, et donc la fermeture prochaine du bureau du Dourjacq, qui possède un guichet professionnel. Après avoir tenté de sensibiliser les automobilistes, les postiers sont allés se rassembler en fin de matinée devant la plateforme de préparation et de distribution (PPDC) de Kergaradec.