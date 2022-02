À Brest, la déconstruction des bateaux a le vent en poupe

Il y a d'abord eu les navires ventouses, une dizaine dans le port de Brest dans le Finistère... Des bateaux abandonnés par des armateurs peu scrupuleux. Puis 3 sous-marins de la Marine nationale. Et désormais des bateaux de commerce achetés pour leur potentiel en terme d'acier. À Brest, l'entreprise Navaléo, spécialisée dans la déconstruction navale, se développe. Il faut dire qu'il n'existe en France que 4 chantiers spécialisés, dont celui de la cité du Ponant, le seul sur la façade atlantique à prendre en charge les forts tonnages.

30.000 tonnes d'acier en 2021

Les navires sont d'abord vidés de leurs produits chimiques, des huiles et des hydrocarbures, désamiantés, nettoyés, puis entièrement démontés. C'est le cas en ce moment de 2 anciens bateaux frigorifiques, le Karl et le Antigone Z, voués à disparaitre d'ici au mois d'avril, dans le cadre d'un contrat de cession avec la Région Bretagne. Navaléo s'attaquera ensuite au Varzuga, un pétrolier arctique de 165m de long, dont l'acier sera ensuite revendu.

"Il y a une vraie demande des aciéries françaises pour les ferrailles issues du recyclage des navires, c'est de l'acier de qualité", explique le président de Navaléo, Pierre Rolland.

C'est dans cette immense fosse de 185m de long, la forme de radoub, que les navires sont découpés en morceaux © Radio France - Angeline Demuynck

Un secteur fructueux mais très concurrentiel : sur les 763 navires déconstruits en 2021, moins de 3% l'ont été en Europe. Les autres sont partis en Turquie, en Inde, au Bengladesh et au Pakistan. "C'est une question de coût, les armateurs privilégient le coût au détriment des normes sociales et de sécurité", déplore Pierre Rolland qui demande davantage de contrôles sur les chantiers agréés.

Navaléo travaille désormais avec l'armée et espère accentuer son développement. L'entreprise prévoit d'embaucher entre 10 et 15 personnes par an dans les 5 années à venir.