A Brest, le centre de distribution des Restos du cœur est saturé

Avec 1.663 familles inscrites et plus de 160.000 repas déjà distribués cet hiver, les Restos du cœur font face à une demande inédite à Brest. Une affluence difficile à absorber pour l'unique site de la deuxième ville de Bretagne. L'association cherche un nouveau local, sur la rive droite.

Pour faire face à l'augmentation de la demande, les Restos du cœur vont devoir créer un nouveau centre de distribution à Brest. C'est le message délivré mercredi 9 mars par le président départemental Loïc Spagnol à des élus de la ville venus visiter l'entrepôt de la rue Salengro, dans le quartier de l'Europe.

Cet hiver, le site brestois distribue près de 11.000 repas par semaine alors qu'un centre est normalement calibré pour quasiment trois fois moins. Pour Loïc Spagnol, un seul local ne suffit plus dans la métropole finistérienne (140.000 habitants) : "Rennes a quatre centres, Nantes en a deux mais on va en ouvrir deux autres. Or à Brest, avec un seul centre on arrive à saturation. On a des file d'attente pas possible dehors, avec tout ce que cela peut engendrer comme conflits donc il faut absolument soulager les bénévoles".

Effort supplémentaire

Le président départemental s'est dit gêné de solliciter à nouveau l'aide de la ville. "Je tire mon chapeau à la municipalité qui fait énormément pour les Restos. On demande juste un petit effort supplémentaire... nous trouver un local sur la rive droite". Marion Maury, l'adjointe en charge de l'action sociale, a pris note. "Nous avons bien entendu le message aujourd'hui et on verra comment on y travaillera."

Outre la mise à disposition de l'entrepôt de la rue Salengro, et une subvention annuelle de 21.000 euros, la ville de Brest vient de financer l'achat d'un nouveau camion de l'association (20.000 euros). Elle va surtout rénover cette année le centre de distribution pour plusieurs centaines de milliers d'euros.