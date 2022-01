A Brest, les intermittents du spectacle prêts à repasser à l'action

L'année 2022 a commencé dans la morosité pour les professionnels du spectacle. Les aides gouvernementales du secteur se sont arrêtées au 31 décembre, 4 jours après l'annonce du retour des jauges et de l'interdiction des concerts debout. Des mesures vécues comme un nouveau coup d'arrêt.

On est laissés pour compte

Car depuis dix jours, les annulations et les reports se multiplient dans les plus grosses salles de concert. "Une jauge à 2.000 n'est pas rentable pour les producteurs qui envoient des spectacles sur la route. Il leur faut 70% de remplissage minimum", explique Olivier Simenhaus, technicien de tournée et membre de la CGT Spectacle. "L'année blanche, il va falloir la prolonger, et trouver le moyen d'aider le monde de la culture".

18% de salaire en moins

"Autoriser des meetings politiques dans une situation sanitaire de crise et ne pas autoriser les concerts, c'est difficile à accepter. Dans le spectacle, ça va laisser plein de gens sur le carreau", estime Flora Villalard, technicienne plateau. "Un concert à l'Arena, c'est 150 à 200 personnes qui travaillent", rappelle Lilian Danten. Ce technicien d'accueil aurait dû être ce jeudi sur le spectacle des Chevaliers du Fiel à Brest. "C'est pire que de l'inquiétude. C'est comme un retour en arrière, mais avec les aides en moins", précise-t-il, évoquant une baisse de salaire effectif d'environ 18%.

Une nouvelle mobilisation se prépare

Si les restrictions gouvernementales sont censées durer trois semaines, les professionnels ne se font pas d'illusion : "ça ne va pas reprendre avant le mois de mars", assurent-ils. Si le gouvernement ne prend pas des mesures rapides, le collectif ne tardera pas à se mobiliser. Plutôt fortement, à en croire Olivier Simenhaus : "c'était relativement tranquille la dernière fois, là ça va pas être la même".