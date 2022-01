À Brest, manifestations à répétition à l'arsenal

Des manifestations à répétition dans l'enceinte de l'arsenal de Brest, de salariés de Naval Group. Selon la CGT, 400 personnes se sont rassemblées ce mercredi, à l'occasion des Négociations annuelles obligatoires. Elles ont défilé devant le restaurant de la pointe et dans les ateliers. Selon la CGT, Naval Group propose une augmentation générale de 2%, "bien loin des presque 3% d’augmentation du coût de la vie à fin 2021. Dans le même temps, les 240 cadres dirigeants se voient octroyer une prime moyenne de 24 000€ et la direction générale annonce d’ores et déjà un résultat net 2021 de 190M€."

La CGT annonce une nouvelle action ce jeudi 6 janvier matin dès 7h devant le Bassin 8.