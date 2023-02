A Briec, Amazon assure avoir généré 260 emplois

A l'intérieur de l'entrepôt de Briec , ce n'est pas la fourmilière que l'on peut imaginer lorsqu'on pense à Amazon. Il s'agit d'un centre de livraison "du dernier kilomètre" : on n'y prépare pas les colis, ils sont simplement regroupés par zone, pour être livrés ensuite.

Tout part d'immenses cartons transportés sur palettes. Une fois éventrés, les colis qu'ils contiennent partent sur un tapis roulant et un employé les étiquette, leur attribuant un code. La cadence est assez soutenue, mais ça n'a pas l'air de déranger Linda, qui enchaîne. Fadimé s'occupe d'amener les colis vers les lignes de tri. Elle travaille pour Amazon depuis l'ouverture du site de Briec. "Ça me plaît, décrit-elle. On fait tous les postes, ça nous permet de changer et de bouger. Et puis on travaille en musique, c'est sympa... C'est mieux qu'ailleurs !"

Un peu plus de trois mois après l'ouverture du site, fin octobre 2022, 22 personnes sont salariées en CDI à Briec. Une quarantaine d'intérimaires font aussi partie des effectifs et parmi eux, plusieurs sont ravis de travailler chez Amazon. "C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses, avoue Sabine, qui s'occupe de ranger chaque colis dans un sac de couleur, en fonction de son adresse de livraison. "C'est l'horreur, ils traitent mal les gens... J'ai décidé de venir voir par moi-même", raconte-t-elle entre deux scans.

Sabine, employée chez Amazon à Briec. © Radio France - Sarah Calamand

Bientôt une trentaine de CDI

A plus de 50 ans, Sabine a essentiellement travaillé via l'intérim. A Briec, elle a postulé pour un CDI en tant qu'agente de tri. Le site ne fonctionne pas encore à pleine capacité et les recrutements sont progressifs. "L'objectif, c'est d'arriver à une trentaine de CDI au deuxième trimestre 2023", explique Fiona Cobigo, la responsable du site. A l'annonce du projet d'installer un centre de livraison Amazon à Briec, la promesse était d'embaucher au moins 80 personnes. Mais ce chiffre n'est plus fixe, il va dépendre de l'évolution de l'activité : "On est en période de croissance", justifie François Borghesi, le responsable opérations Grand Nord et Belgique chez Amazon.

"Actuellement, le site de Briec a généré 260 emplois", explique François Borghesi. "150 sur ce bâtiment", ce qui comprend les salariés en CDI, les intérimaires et environ 80 chauffeurs. Mais du site de Briec partent aussi des camions, qui desservent Vannes et Saint-Brieuc, d'où les colis seront remis en livraison, ce qui génèrent 110 emplois supplémentaires, selon François Borghesi.

Pas un "travail désirable"

Des emplois créés, des salariés qui paraissent satisfaits de leur sort... Ce n'est qu'une façade, pour le collectif Stop Amazon , qui milite contre l'implantation de l'entreprise à Briec depuis l'annonce du projet. Pour eux, au delà du nombre d'embauche, les promesses n'ont pas été tenues. "En septembre, M. Herry, le vice-président de l'agglomération de Quimper chargé de l'économie, a signalé que les cinq hectares de terrain ont été vendu parce qu'il y avait 400 emplois à la clé, explique Martine Petit, membre du collectif. Donc ça fait une grosse différence."

Des membres du collectif Stop Amazon devant l'entrepôt de Briec © Radio France - Sarah Calamand

Le collectif souhaite toujours que la structure ferme, malgré les emplois, puisque rien ne va dans le sens de l'histoire. "Ça ne peut pas être un travail désirable, estime Catherine Malbranque. On devrait être à mille lieues de penser qu'Amazon va nous permettre de créer de l'emploi. On a besoin de travail qui a du sens pour lutter contre le changement climatique par exemple. On aura besoin de cerveaux et de bras. Ici, on a besoin que de bras, de jambes, de rotules, de hanches, rien d'autres."

De son côté, Amazon assure se préoccuper de la transition énergétique, avec une partie de la flotte de livreurs qui couvre Quimper qui roule en voiture électrique, et des panneaux solaires sur le toit du bâtiment.