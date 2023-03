A Briey, sur le chantier de la flèche de Notre-Dame, les concurrents d'hier sont les partenaires d'aujourd'hui

C'était une première à fort pouvoir symbolique, immortalisée par des caméras du monde entier et célébrée par toutes les composantes impliquées dans la reconstruction de Notre Dame de Paris. Vendredi dernier, pendant que s'achevait le montage à blanc du tabouret, toute première partie des cinq de la future flèche de la cathédrale détruite lors de l'incendie de 2019, de forts bruits continuaient de s'échapper des ateliers de l'entreprise "Le Bras Frères", à Val-de-Briey (Meurthe-et-Moselle nord).

Passée cette première, le chantier est loin d'être achevé. La construction des quatre autres parties de la flèche, la souche, le fût, l'étge ajouré et l'aiguille, doit être achevée en octobre. Une trentaine de charpentiers, venus de toute la France car quatre PME différentes ont été retenues, s'y consacrent à temps.

Au sein de ce groupement "Le Bras frères" accueille le chantier car mandataire, et héberge les salariés de Cruard charpentes (Mayenne), Asselin (Deux-Sèvres) et MDB (Calvados).

450 mètres cubes de bois à gérer, au lieu de 50

Depuis cinq mois, tous les quinze jours, Lenny Penot fait les aller-retours entre la Lorraine et la Mayenne, où il vit et travaille, chez Cruard, à Simplé. Il est affecté au poinçon, grand assemblage vertical de quatre pièces qui, à terme, fera 52 mètres de haut. "C'est la pièce centrale de la flèche, sa colonne vertébrale car beaucoup de pièces de la charpente viendront se raccorder dessus."

Une telle pièce, pour un tel monument, cela ressemble au chantier d'une vie. Lenny a 22 ans. "J'ai travaillé sur les cathédrales de Vannes et de Bourges, mais Notre-Dame, c'est démesuré. On change des pièces par ci, par là, ici, on reconstruit une charpente du 19e siècle de A à Z. Des chantiers aussi gros, je n'en avait jamais vu. Le cubage est de 450 mètres cubes de bois, sur les gros chantiers, on fait plutôt du 50, 60."

Il fait équipe avec Thomas Chesneau, 30 ans, salarié lui de "Le Bras frères". Les deux hommes ne se connaissaient pas il y'a quelques mois. Parfois concurrentes hier, les quatre PME du groupement ont du apprendre à travailler ensemble. "Le chantier est exceptionnel donc unir nos forces et nos meilleures compétences s'imposait à nous. C'était inhabituel, il pouvait y avoir des interrogations sur la manière dont ça allait se passer, sur les techniques des uns et des autres, les caractères ou la culture d'entreprise mais elles ont vite été effacées" conclut Julien Le Bras, patron de l'entreprise du même nom.