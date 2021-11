VIDEO - À Brive-la-Gaillarde, les Bisons présentent leur nouveau véhicule blindé : le Griffon

Les Brivistes ont entendu gronder le moteur du Griffon depuis la caserne La Porte vendredi 5 novembre. En fin de matinée, les bisons du 126e Régiment d’Infanterie ont effectué une démonstration de l'engin face aux yeux écarquillés des visiteurs. « Par rapport au service militaire que j’ai fait en 1969, la technologie est impressionnante … », témoigne Alain Islain maire adjoint de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. « C’est bien plus confortable, il y a même la clim ! »

Progrès technologique et confort

Malgré son patronyme, le Griffon n’est pas hybride. Pour autant, le véhicule se décline en plusieurs versions : transport de troupes, soins sanitaires, poste de commandement et d’observation d’artillerie. « Le Griffon nous apporte une meilleure capacité en mobilité, en protection des soldats, et une meilleure agressivité avec des tirs plus précis et des systèmes de détections thermiques », explique le lieutenant-colonel Antoine, chef d’opération. À bord, la capacité d’accueil est de dix combattants.

Le programme Scorpion

L’acquisition de ces Griffons s’inscrit dans le programme Scorpion. Depuis 2018, ce dernier prévoit une augmentation de moitié de véhicules blindés d’ici 2025. Son objectif : développer de nouvelles technologies, comme la reconnaissance faciale, ou encore le système d’information instantanés SIC-S. D’ici 2022, les troupes de Brive-La-Gaillarde devraient être équipées de trente-huit véhicules. D'après les chiffres transmis par le Sénat en 2018, la valeur d'un Griffon s'élève à 1,5 million d'euros.

Le Griffon est équipé du Système d'information du combat Scorpion (SICS) permettant une meilleure communication entre les services. © Radio France - Salomé Pineda

Une formation nécessaire

Du haut de ses trois mètres cinquante, l'imposant véhicule s'avère aussi malléable « qu'une Peugeot 106 ». Comme pour le VAB, le permis poids lourd reste toutefois requis pour le conduire. « Le Griffon implique toute une ingénierie de formation, à échelle individuelle (pilote et tireur de Véhicule d’Infanterie, chef de groupe…) et à échelle collective », précise le lieutenant-colonel Antoine.

Pendant vingt jours, les Bisons du 126e régiment de Brive ont ainsi réalisé des exercices en dehors du domaine militaire, afin de s’approprier les techniques de combat. « L’ensemble du régiment devrait être converti d’ici avril 2022. » Autre point d’attention, le Griffon n’est pas adapté aux déplacements dans les villages. « Son gabarit ne lui permet pas de se faufiler comme le faisait le VAB » souligne le capitaine Julien. Déployé au Mali depuis le mois de septembre, le véhicule sera progressivement envoyé sur le terrain pour remplacer le VAB.