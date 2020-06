A Brive, une entreprise sous-traitante attend beaucoup du plan de soutien à l'aéronautique

Emmanuel Macron est attendu au chevet du secteur de l'aéronautique. Ce mardi, le président de la République doit dévoiler un plan de soutien au secteur qui, comme tant d'autres, a été mis brutalement à l'arrêt par le coronavirus et paralysé par le confinement. Si les poids lourds du secteur sont en souffrance, il en est de même pour les entreprises de pointe de sous-traitance. C'est quasi totalement le cas pour celles de la "Mécanic vallée", cette zone industrielle rurale qui va de l'Aveyron à la Haute-Vienne en passant par la Corrèze. C'est dans ces quelques 200 pépites que sont fabriquées des pièces mécaniques d'une grande technicité.

Exemple de Debitex à Brive : 28 salariés, près de deux millions de chiffre d'affaires par an, " on aurait dû passer la barre cette année " plaisante, malgré tout, le patron dont " un peu plus de la moitié de l'activité dépend de l'aéronautique, et notamment de Safran avec qui on travaille en direct ". Sauf que le coronavirus et le confinement sont passés par là...

Debitex dépend à 50% de l'aéronautique

Les yeux plongés dans un microscope, Raoul, l'un des salariés, scrute la surface d'une pièce fraîchement usinée, prêt à dégainer sa soufflette à air comprimé et sa micro-meuleuse aux fraises minuscules, " les mêmes que chez le dentiste dans les années 70 ! " lâche-t-il dans un éclat de rires, pour expliquer sa mission. " Je recherche les micro bavures dues à l'usinage. Et toutes les parties détachables de ces bavures doivent être enlevées " détaille-t-il tout un vérifiant le filetage de sa pièce. Des pièces destinées " au nucléaire, au militaire, à l'optique, à l'électronique ou à la mécanique générale " reprend le patron Eric Dupinet, " mais surtout à plus de 50% à l'aéronautique ". On fabrique là des éléments de contact avec de l'huile ou du kérosène, notamment pour l'injection afin de réduire la consommation de carburant, mais aussi des systèmes de clapets ou soupapes, etc. " C'est ce qui fait un peu notre spécificité, on travaille sur des pièces très techniques que nos concurrents n'aiment pas trop faire ".

Mécanique de haute précision pour Debitex à Brive © Radio France - Nicolas Blanzat

Un investissement de près de deux millions d'euros lancé pour répondre à un marché désormais à l'arrêt

Et pourtant l'entreprise gérée par Eric Dupinet vacille alors que l'horizon était radieux avant le coronavirus : plus de 600.000€ investis sur des machines, et plus d' 1,2 millions sur l'extension des bâtiments, " près de deux millions au total ", lancés pour répondre à une demande énorme. " Des gros programmes démarraient, notamment sur le moteur qui équipe les Airbus A320 et les Boeing 737. _On avait des quantités phénoménales à produire_, de l'ordre de 3 à 4.000 pièces par an " détaille le dirigeant, qui n'a pas lésiné sur les investissements à accomplir pour répondre à la charge prévue. " Quand on se projette sur dix ou quinze ans, ça a du sens. Il fallait remplacer pas loin de 25.000 moteurs circulants dans le monde entier et à mettre au rebut ". Et puis, le coronavirus. " Alors que l'équilibre était là, tout vient de s'arrêter ". Chômage partiel et prêt garanti par l'Etat pour limiter l'impact sur la trésorerie. " L'énorme question est de savoir comment ça va se passer dans les trois ou quatre prochains mois, car le secteur de l'aéronautique est complètement atone ". Alors, il attend beaucoup de ce plan pour aider les entreprises, " et notamment à maintenir toute la chaîne logistique en état. Parce que si le redémarrage est tardif et qu'on a tous fermé d'ici là, ce sera forcément compliqué pour produire... " Ici le chiffre d'affaires est divisé par deux depuis trois mois.