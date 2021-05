A Buxerolles mobilisation pour le bureau de poste

Pour le maintien des heures d'ouverture au public du bureau de poste de Buxerolles du lundi au samedi voilà pour le mot d'ordre lancée par une intersyndicale de la poste et relayé sur le terrain par les élus de la majorité mais aussi de l'opposition pour ne pas accepter le plan de la Poste.

Une pétition (distribuée dans les boites aux lettres à 5.000 exemplaires) rappelle que l'avenir du bureau de poste de la 3ème ville du département et ses 10.000 habitants est en jeu. Une réorganisation sur le secteur des Couronneries dont le bureau de Buxerolles fait partie entrainerait selon les syndicats la suppression d'un emploi et une réduction des horaires d'ouverture.

Chacun exprime sa colère © Radio France - Vincent Hulin

Il n'y a pas de dialogue avec la Poste

Gérald Blanchard le maire de la ville ne décolère pas :" Aujourd'hui il n'y a pas de dialogue avec la Poste, qui veut nous imposer cette réduction d'horaire, alors qu'on a une fréquentation qui est plus importante que certains bureaux de poste qui sont ouvertes plus longtemps, en fait le problème c'est qu'on est à proximité d'un autre bureau de poste, et le groupe la poste réfléchit non pas en bassin de population mais en zone poste c'est ça qui pose problème, et Buxerolles est une ville à part entière."

La population présente rappelle qu'elle est attachée à une ouverture du bureau de poste de Buxerolles du lundi au vendredi matin et après-midi et le samedi matin. Sollicitée la direction de la Poste n'a pas souhaité réagir mais rappelle que des discussions sont en cours.