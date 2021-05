A Caen le bar El Camino préfère refermer ses portes en attendant des jours meilleurs

Huit mois d'attente et finalement une réouverture qui n'aura duré que quelques jours : Morgann et Pierre-Emmanuel, alias Momo et Pek ont préféré jouer la carte de la prudence en baissant à nouveau le rideau de leur établissement. La raison ? L'arrêté préfectoral qui interdit jusqu'à fin juin la consommation d'alcool dans la rue. La goutte d'eau - si l'on peut dire - qui a fait déborder le vase, ou plus exactement qui a incité les patrons à attendre des jours meilleurs. Beaucoup, comme eux, s'interrogent aujourd'hui sur la viabilité d'ouvrir leur commerce alors que seules les terrasses sont ouvertes. Surtout dans une région comme la nôtre où la météo est incertaine.

La réouverture attendra pour El Camino à Caen © Radio France - Philippe Thomas

Trop de risques comparés aux bénéfices

"C'est trop de risques par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer expliquent les associés. Avec nos six tables de terrasse, on ne rentre pas dans nos frais, ça ne sert à rien. C'est malheureux à dire mais on gagne plus à rester fermer." Rajoutez à cela les habitudes prises par les clients de ce bar de quartier, habitués à boire un verre sur les marches de l'église voisine. "On ne veut pas prendre le risque de voir quelqu'un prendre 135 euros d'amende ou d'avoir à faire à une fermeture administrative." Une décision qui mettrait alors la santé financière de l'établissement en péril. Après ce faux départ, Morgann et Pierre-Emmanuel espèrent pouvoir rouvrir le plus rapidement possible, courant juin ou au début de l'été si tout va bien. En attendant, ils rongent leur frein en effectuant quelques travaux pour être prêts lorsque les clients reviendront.