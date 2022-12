A Caen, le Mondial c'est l'olive sur le gâteau pour les vendeurs de pizzas

Pizzas et Mondial, what else ?

Un soir de match, Enzo ne conçoit pas un match sans pizzas : "c'est un moment de partage, on peut se réunir en famille, surtout quand c'est l'équipe de France qui joue. On aime bien commander pour être tranquille, ça fait partie du plaisir." Un plaisir qui donne beaucoup de travail à Emilie Rima, employée polyvalente à la Boîte à Pizzas à Caen : "je vais faire jusqu'à 200 pizzas. Je passe deux à trois minutes pour en faire une, plus huit minutes de temps de cuisson, donc oui, ça prend du temps !" Comme les sportifs qui prennent les matchs les uns après les autres, Emilie gère en prenant les commandes... les unes après les autres, sans se mettre de pression "pour éviter de faire des bêtises."

Des commandes quasiment multipliées par deux

Le parcours des Bleus est une bonne nouvelle pour Julie Devos, gérante de la Boîte à Pizza à Caen : "plus la France monte loin dans la compétition, plus on a de monde. Le match face au Maroc ? Je pense qu'on va avoir une très grosse soirée. Par rapport à un mercredi classique, on ne va pas être loin de doubler notre chiffre d'affaire." La difficulté est, évidemment, d'assurer les livraisons avant le coup d'envoi et de faire face à un nouveau pic à la mi-temps. Pour cette demi-finale, "on prévoit une plus grosse équipe. On est quatre personnes à l'intérieur et quatre livreurs alors que sur une soirée normale, on est cinq." Trois personnes supplémentaires pour faire face à la demande, en espérant que la France atteigne la finale même si elle a lieu dimanche à 16 heures, au moment du goûter. Mais les supporters, dans l'euphorie de la victoire, ont rarement envie de se mettre aux fourneaux...