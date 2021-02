À Caen, les étudiants trois fois plus nombreux à la distribution du Secours Populaire

Confrontés à la disparition des petits jobs, de plus en plus d'étudiants se retrouvent en difficultés financières. Les plus fragiles sont les étudiants étrangers, qui représentent trois quarts des bénéficiaires. Le Secours Populaire a mis en place une distribution sur l'un des campus caennais. Un rendez-vous hebdomadaire où ils trouvent une aide matérielle. Un moyen aussi de rompre leur isolement.

Ils étaient une trentaine en décembre. Ils sont 90 en moyenne aujourd'hui. La distribution a lieu tous les vendredis après midi de 15h30 à 17h30 sur le campus 2. A l'entrée, c'est Joëlle qui les accueille. Et elle commence à les reconnaître. "Depuis le mois de décembre oui ! Mais eux aussi nous ont bien repérés" s'amuse-t-elle.

Patrick et Joëlle, bénévoles au secours Populaire du Calvados, accueillent les étudiants. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Haniyeh, étudiante iranienne, a rempli son cabas pour la semaine. "Des haricots, du sucre, du lait, de la farine", énumère-t-elle. De quoi tenir une bonne semaine pour cette jeune étudiante en art confrontée à de sérieux problèmes financiers. "Mon pays l'Iran est sous embargo et ma famille ne peut pas m'envoyer d'argent".

Reportage auprès des étudiants et des bénévoles du Secours Populaire Copier

Ce qui pèse très lourd aussi sur le budget des étudiantes particulièrement ce sont les produits d'hygiène explique Sélia, étudiante algérienne. "Surtout les serviettes périodiques, ça coûte très cher". Sans cette aide, elle, qui a perdu son job étudiant, avoue qu'elle ne se sortirait pas.

L'aide n'est pas seulement alimentaire, le secours populaire propose également des produits d'hygiène. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Confinés dans leur cité universitaire à suivre les cours à distance, beaucoup viennent ici aussi pour rompre leur solitude. Hedi, arrivé de Tunisie cette année, n'a pas vu grand chose au delà des neuf mètres carrés de sa cambre étudiante. Il vient chercher un colis, mais il donne aussi un coup de main pour la distribution."Ça me fait du bien d'aider. Avec le Covid, pour l'instant je n'ai rien vu de la ville, ni même de la France, c'est dur".

"Le secours populaire va à l'autre bout du monde pour aider, là nous venons au plus près"

Alors e n'est pas pour rien, explique Patrick qui est un peu le bénévole en chef, que le secours populaire est venu distribuer ici sur le campus. "Le Secours Populaire est capable d'aller à l'autre bout du monde pour aider sur des catastrophes, là nous sommes à 500 mètres de notre local, mais on fait pareil, on vient au plus près pour aider le temps qu'il faudra". Le moins longtemps possible espère-t-il, même s'il le sait, ce n'est pas prêt de s'arrêter.