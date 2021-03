Une centaine d'intermittents du spectacle votent l'occupation de la Comédie de Caen

Réunis en assemblée générale à la Comédie de Caen, une centaine d'intermittents du spectacle ont voté l'occupation d'un théâtre dans l'agglomération caennaise. Dans la lignée d'un mouvement national d'occupation des lieux culturels, ils demandent un soutien à la culture et la réouverture des salles.

Sur le plateau de la Comédie de Caen à Hérouville-Saint-Clair, d'immenses banderoles sont installées devant et derrière une table. Dans la salle, une centaine d'intermittents du spectacle sont réunis pour une assemblée générale. "Ca fait du bien de tous vous revoir en présentiel", lance Romuald Duval, de la KIC, la Koordination des intermittents du Calvados à l'initiative de cette réunion. Pendant une heure et demi, ils vont échanger sur leurs revendications, et finalement voter le principe d'une occupation d'un théâtre à Caen.

Pour le moment, ils occupent le théâtre de la Comédie de Caen, mais le lieu pourrait changer dans les jours qui viennent. Plusieurs participants ont émis le souhait d'occuper un lieu plus central, comme le théâtre municipal de Caen par exemple. Une quinzaine de personnes se sont inscrites pour rester dormir et organiser la vie de cette petite communauté. Dans les prochains jours, ils vont décider des prochaines actions à mener.

De la réouverture des salles à l'assurance chômage

La KIC avance trois grandes revendications. Le retrait de la réforme de l'assurance chômage d'abord. "C'est une réforme qui va fragiliser encore plus tous les précaires, en réduisant les allocations, et en pénalisant les chômeurs", avance Romuald Duval à la tribune. "Les intermittents sont souvent au chômage, mais c'est une lutte pour tous les précaires", ajoute Yoan Leforestier, autre porte-parole de la KIC.

La deuxième demande est celle d'une nouvelle année blanche pour tous les intermittents de l'emploi, pas uniquement ceux du spectacle. C'est-à-dire la prolongation de leurs droits pour l'année 2021. Enfin, la troisième demande est la réouverture des lieux de culture, sous condition et avec un calendrier précis. Ils demandent aussi un plan massif de soutien à la culture.