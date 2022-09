A Caen, une grue pour livrer une imprimante géante à la Maison du Document

Une imprimante à plat géante de 5mX3,5m livrée de manière spectaculaire ce lundi 12 septembre 2002 à La Maison du Document à Caen. Une grue et une rampe d'accès spécialement construite pour l'opération ont dû être utilisées. Une machine de dernière génération plus rapide et 100 fois plus qualitative

Il est encore tôt quand débute le travail des différents acteurs : le miroitier en charge de déposer l'immense façade vitrée , par où passera la nouvelle imprimante, le terrassier venu décaisser le terrain afin d'y poser la rampe d'accès en bois spécialement conçue pour faire glisser les différentes machines et l'équipe normande de Marchal Technologies, spécialisée dans la manutention lourde et high tech, le levage et le transport de charges spéciales et volumineuses

La façade vitrée déposée et la rampe posée © Radio France - Carole LOUIS

Une partie des caisses contenant la machine © Radio France - Carole LOUIS

Une préparation longue et minutieuse. Il faut dire que la machine est imposante 5mx3,5m , et fragile avec notamment la tête d'impression à surtout ne pas heurter. Ce nouvel outil high-tech est l'un des rares à exister en France. Sa particularité: être trois fois plus efficace que la précédente génération en productivité et en rapidité , mais elle permet surtout une qualité 100 fois supérieure.

"Les clients veulent tout tout de suite, il faut donc aller toujours plus vite, et toujours mieux"

Livraison par la grue . © Radio France - Carole LOUIS

Moment le plus délicat, le levage et posage avec la grue de la table de l'imprimante à plat. La pointe de la grue affleurant la façade du bâtiment.

Le dirigeant de La Maison du Document Xavier DEYSINE, a suivi de près la livraison © Radio France - Carole LOUIS

Opération réussie © Radio France - Carole LOUIS

La machine permettra de réaliser en un seul morceau des panneaux de 5mX3,5m . Un investissement de plus de 500.000€ pour La Maison du Document à Caen