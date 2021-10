A Caen, une manifestation intersyndicale pour demander une hausse des salaires

"Augmentez nos salaires !", "Retraite à points, on n'en veut pas !" Plus d'un millier de manifestants ont défilé dans les rues du centre-ville de Caen mardi 5 octobre, à l'appel de nombreux syndicats (CGT, Force ouvrière, Solidaires, FSU), avec un objectif : remettre les questions sociales sur le devant de la scène. Ils étaient 1050 selon les forces de l'ordre, 2500 à 3000 d'après les organisateurs.

Dans le cortège, beaucoup de professions différentes sont représentées, dont de nombreux soignants. Raphaëlle est aide-soignante à l'EPSM (Etablissement public de santé mentale) de Caen : "Aujourd'hui, le personnel est épuisé, on a une pénurie médicale, une fuite des soignants, on revient sur nos congés pour remplacer des collègues en arrêt maladie pour burn-out... C'est le serpent qui se mord la queue, on se remplace les uns les autres jusqu'à épuisement !"

Une pénurie de moyens

Les enseignants ont également répondu présent, comme Franck, qui enseigne à l'IUT de Caen : "On a des suppressions de postes, j'ai une classe qui n'a pas de professeur de droit depuis des mois, c'est la première fois qu'il manque des profs à la rentrée, la situation est épouvantable !"

De nombreux syndicats étaient présents dans la manifestation. © Radio France - Marie Martirossian

Un rassemblement que l'intersyndicale espère renouveler dans les prochains mois. "C'est le point de départ de nombreuses manifestations à venir, contre la réforme des retraites, pour nous faire entendre en vue de l'élection présidentielle de 2022", estime Pierrick Salvi, secrétaire général à l'unité départementale Force Ouvrière du Calvados.