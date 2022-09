Quand jouer au badminton aider à trouver un emploi

Pôle Emploi a réuni ce mardi à Cagnes-sur-Mer 20 recruteurs et 122 demandeurs d'emplois...sur des terrains de badminton. Et de manière anonyme : personne ne sait qui est qui !

L'ambiance est bon enfant, comme pour un tournoi scolaire, et pourtant, l'enjeu est important : à la clef, un potentiel CDI Intérimaire ou un CDD long. Tous avec le même chasuble, raquette en main et basket aux pieds, 122 personnes en recherche d'emplois sont mélangées à 20 recruteurs, dans des équipes.

"Des valeurs, un short et des baskets"

De grandes entreprises et des agences d'intérim sont présentes, incognito. Jérémy Caugan, responsable Ressources Humaines d'Ikea Nice Saint-Isidore, voit beaucoup d'intérêt dans cette opération : "Venir rencontrer nos candidats, hors milieu professionnel, avec juste des valeurs, un short et des baskets, c'est formidable. On découvre qui nous sommes comme hommes ou femmes avant d'être de futurs collaborateurs, potentiellement."

Le recruteur le confie : il ouvre particulièrement l'œil sur "l'esprit d'équipe", "la cordialité", "les discours informels entre nous : c'est à dire voir ce que les gens ont dans la tête et dans les tripes", et "la réaction dans l'échec : voir ce qu'on en en construit tous ensemble, c'est ça qui m'intéresse".

Autres entreprises présentes : Lidl, Decathlon, des organismes publics, ou encore Marineland. "On voit au sein d'une équipe le caractère, la personnalité : ceux qui sont plus en retrait, ou ceux qui vont aller vers le client, et c'est ce qui nous intéresse à Marineland" détaille Cécilia Mallet, responsable de recrutement du zoo marin.

Qui est qui ?

Lors des différents ateliers autour du badminton, les joueurs portent tous le même chasuble, avec simplement leur prénom devant. Quelques regards se perdent, pour essayer de deviner qui est recruteur, ou qui est en recherche d'un job. "On devine facilement" sourit Fella. "J'ai pratiquement deviné qui était le recruteur. Il y a des gens qui sont spontanément chefs d'équipe, qui disent 'il faut faire ci, il faut faire ça'..."

Des chercheurs d'emplois "naturels"

Pour les chômeurs, l'idée n'est pas de se démarquer à tout prix souligne Sarah, à la recherche d'un emploi... justement dans l'insertion professionnelle. "En fait, on est naturels. Moi j'étais à fond, je motivais mes coéquipiers... Il n'y a pas de filtre, on est comme on est. Et du coup le recruteur verra mon état d'esprit au naturel. Si j'écris sur mon CV que j'ai l'esprit d'équipe, et que je ne le montre pas, ce n'est pas logique" indique la jeune femme.

Jobs datings

Dans la foulée de ces exercices sportifs, demandeurs d'emplois et employeurs se retrouvent pour déjeuner, toujours de manière anonyme. Les masques sont ensuite levés, lors de jobs datings de quelques minutes, un peu plus formels.