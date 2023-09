À Cambron, le maire lance un appel pour trouver en urgence un boulanger

La boulangerie, qui avait l'habitude de livrer chaque semaine les habitants de la commune de Cambron, a complètement fermé ce dimanche 10 septembre à cause de la hausse importante de ses factures. Les habitants ne recevront donc plus leurs pains devant chez eux à partir de ce lundi. Un problème majeur pour le maire de la commune, Claude Leblond, qui a lancé un appel. Il cherche un nouveau boulanger qui accepterait de reprendre les livraisons quotidiennes de pains.

750 habitants vivent à Cambron, cela représente environ une centaine de foyers à livrer quotidiennement selon le maire. © Radio France - Lison Bourgeois

"C'était la panique à bord !", se souvient Claude Leblond, le maire de Cambron. Lorsque la rumeur de la fin des livraisons de pain a commencé à parcourir le village, les habitants se sont tout de suite tournés vers lui. "**Monsieur le maire, on n'aura plus de pain !", s'inquiétaient les habitués.*** "Le pain c'est important ! Il y a beaucoup de personnes qui seraient malheureuses sans pain !",* s'inquiète Claude Leblond. Informé seulement quatre jours avant la fermeture totale de la boulangerie, le maire essaie alors de trouver une solution.

"Là, éventuellement, j'ai une possibilité. Autour de Cambron, il y a des communes qui sont desservies. Donc je vais les contacter et voir si éventuellement, ils ne pourraient pas faire quelques kilomètres de plus pour venir dans le village", espère le maire. Pour lui, il n'est pas question de refaire une boulangerie, mais il souhaite trouver "un boulanger susceptible de venir à Cambron tous les jours pour livrer du pain".

"C'était la visite quotidienne !"

Les habitants de la commune, eux, essaient de s'organiser comme ils peuvent face à cette annonce. Selon le maire, ils sont environ une centaine à recevoir leur pain quotidiennement chez eux. Mais certains, comme Nicole, regrette déjà ce rendez-vous matinal à la porte : "C'était la visite quotidienne ! La livreuse dit un petit mot, sur le mauvais temps s'il allait pleuvoir ... Ce n'est pas pour ça qu'on va rester 1 heure à bavarder, bien sûr !", raconte-t-elle. Puis elle glisse en rigolant : "Alors je parle avec mon chien, mais il ne me répond pas ! Haha !".

Certains habitants, comme Nicole, regrettent déjà ce rendez-vous quotidien. © Radio France - Lison Bourgeois

Et comme Nicole fête bientôt ses 90 ans, elle ne conduit plus. Ses voisins, Michel et Francine, lui ont donc proposé d'aller chercher une commande groupée de pains à la boulangerie la plus proche. Mais ce sont des trajets qu'ils préféraient ne pas faire. "On parle d'économie d'énergie et de pollution. Prendre sa voiture tous les jours pour aller chercher son pain, c'est quand même dommage ! C'est n'est pas tout à fait dans l'air du temps je pense", regrette Michel.

Alors pour éviter de faire la route tous les jours, certains s'organisent déjà. C'est le cas de Claude, qui habite à quelques kilomètres. Il a ses bonnes adresses de boulangeries où il va acheter du pain, qu'il congèle ensuite. "Avec de bonnes conditions, sous plastique, etc... On a moins de consommation de pain, parce que ce n'est pas pareil quoi. C'est certain que ça perd en qualité forcément, mais bon ... C'est toujours du pain !", relativise-t-il. Si aucun boulanger ne reprend les livraisons, le maire souhaite organiser un dépôt de pain dans la commune.